MONTRÉAL, le 12 juin 2023 /CNW/ - La CDPQ se hisse pour la première fois au premier rang du palmarès Global Investor 50 du magazine Infrastructure Investor, qui présente les plus grands investisseurs institutionnels mondiaux en infrastructures en fonction de la taille de leur actif.

Le portefeuille Infrastructures de la CDPQ est composé d'une quarantaine d'entreprises réparties dans 15 pays. Il comprend des sociétés de grande qualité qui contribuent à la lutte aux changements climatiques et participent fortement à la diminution de l'intensité carbone de notre portefeuille global, en baisse de 53 % depuis 2017. De plus, il s'agit en grande majorité d'actifs qui offrent une certaine protection dans un contexte d'inflation.

La CDPQ investit en infrastructures depuis près de 25 ans. Créé en 2010, le portefeuille Infrastructures est celui qui a connu la plus forte croissance entre 2018 et 2022, pour atteindre près de 55 G$.

« Nous sommes fiers de cette reconnaissance qui reflète nos ambitions dans ce secteur. La CDPQ, avec son modèle unique, a su se tailler une place de choix parmi les grands joueurs mondiaux en infrastructures, une catégorie d'actifs qui joue un rôle stratégique dans notre portefeuille global et cadre bien avec notre approche en investissement durable. Il s'agit clairement pour nous d'un élément distinctif et d'un avantage compétitif sur les marchés. »

- Charles Emond, président et chef de la direction, CDPQ.

« Nous avons su bâtir au fil des ans une expertise solide en infrastructures au sein de nos équipes d'investissement et de gestion d'actifs, afin de construire un portefeuille, à la fois résilient et performant, qui joue bien son rôle de diversification des actifs de nos déposants. Nos équipes présentes localement à travers huit bureaux ont pu acquérir des actifs stratégiques notamment en énergie renouvelable, en télécommunication et en transport, lesquels nous positionnent favorablement face aux tendances mondiales. »

- Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures, CDPQ.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2022, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 402 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

