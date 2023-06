MONTRÉAL, le 12 juin 2023 /CNW/ - La CDPQ annonce aujourd'hui avoir souscrit 75 M$ de l'émission obligataire du Groupe Nouveau Pont Île-Aux-Tourtes Inc., le consortium ayant remporté l'appel d'offres du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour la conception, la construction et le financement du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes.

« Le financement du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes représente une occasion supplémentaire pour la CDPQ de démontrer sa capacité, à travers divers outils financiers, de soutenir des projets structurants au Québec et dans le Grand Montréal » a déclaré Marc Cormier, premier vice-président et chef du Revenu fixe à la CDPQ. « Nous sommes ravis de participer au financement de cet ouvrage essentiel, dont la reconstruction assurera la mobilité des personnes et des biens, tout en favorisant le transport actif et collectif. »

Dans le cadre du financement de cette infrastructure névralgique reliant l'île de Montréal et la région de Vaudreuil-Soulanges, le consortium a obtenu un prêt bancaire de 400 M$ sous la forme d'une facilité de crédit renouvelable et a émis 380,2 M$ en obligations garanties de premier rang.

Un nouveau projet d'infrastructures québécois dans le portefeuille de la CDPQ

Ce projet s'ajoute à une série d'investissements de la CDPQ dans des infrastructures québécoises importantes au fil des ans, parmi lesquelles le REM, la Concession A25, le pont Samuel De-Champlain et le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). Notons également plusieurs parcs éoliens dont ceux de la Seigneurie de Beaupré, un des plus importants regroupements de parcs éoliens au Canada, par le biais des détentions de la CDPQ dans Boralex et Énergir.

