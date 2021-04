MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, a annoncé un investissement de 100 M$ US dans Druva, un chef de file mondial de la protection et de la gestion des données infonuagiques. Trois actionnaires existants - Neuberger Berman, Viking Global Investors et Atreides Management - ont également pris part à cette ronde de financement de croissance menée par la CDPQ et totalisant 147 M$ US. Dans le cadre de cette entente, la CDPQ obtient un siège au conseil d'administration de Druva.

La plateforme infonuagique Druva (Druva Cloud Platform) permet aux organisations de protéger leurs données de façon centralisée, peu importe l'emplacement : environnements infonuagiques, principales applications SaaS (Microsoft 365, Google Workspace et Salesforce), environnements hybrides ou points de terminaison. Des milliers d'organisations à l'échelle mondiale, dont plus de 50 sociétés figurant au classement du Fortune 500, ont recours à la plateforme SaaS de Druva pour réduire la complexité liée à la protection des données, accélérer et protéger les projets d'infonuagique et améliorer la cyberrésilience et la conformité à la réglementation. Établie à Sunnyvale, en Californie, Druva possède des bureaux à travers le monde, y compris à Singapour, au Japon, en Allemagne, en Inde et au Royaume-Uni.

« Au cours des dernières années, Druva s'est imposée dans son industrie à titre de fournisseur de premier plan en matière de protection des données en tant que service (DPaaS) grâce à des solutions de protection et de gestion des données infonuagiques qui surpassent l'offre traditionnelle en étant évolutives, faciles à déployer et à moindre coût », explique Martin Laguerre, premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ. « L'équipe a su mettre au point un modèle d'affaires robuste fondé sur les abonnements et bâtir une clientèle solide. Avec cette transaction, nous sommes ravis de soutenir la forte croissance d'une société dont les produits sont de plus en plus essentiels en raison de l'adoption accélérée de l'infonuagique par les entreprises. »

En 2020, la clientèle de la plateforme infonuagique de Druva a considérablement augmenté, l'adoption de plusieurs produits ayant bondi de 50 %.

« Les événements sans précédent de 2020 ont entraîné une transformation générationnelle de l'infonuagique pour les entreprises, et la valeur croissante des données est au cœur de cette transition », a déclaré Jaspreet Singh, fondateur et chef de la direction de Druva. « L'horizon d'investissement à long terme de la CDPQ, son approche de collaboration, son expertise sectorielle et son réseau mondial en font un partenaire idéal alors que nous élargissons la portée de la plateforme infonuagique Druva et que nous continuons d'investir dans nos produits et nos capacités technologiques. En travaillant ensemble, nous renforcerons notre position de fournisseur de choix en matière de protection et de gestion des données. »

Une opération qui cadre avec l'approche intégrée en matière de technologies de la CDPQ

La CDPQ est active à travers le continuum d'investissement en technologies - des fonds de capital de risque en démarrage aux investissements directs de série C, en passant par les rondes de financement de croissance et certaines occasions ciblées précédant le PAPE. Pour faire des technologies un moteur de performance essentiel, une stratégie à trois piliers a été mise en œuvre en 2020 dans le cadre de laquelle la CDPQ : investit dans des modèles d'affaires axés sur les nouvelles technologies pour produire des rendements durables; protège ses portefeuilles en incluant systématiquement les technologies comme facteur de gestion du risque; et favorise les avancées technologiques internes de son portefeuille mondial de 365 G$ de façon à ce que la CDPQ demeure une organisation de premier plan tirant pleinement profit de ce secteur.

« La hausse des volumes de données stockées, l'adoption rapide de l'infonuagique, le déploiement des applications SaaS, les cadres réglementaires et les préoccupations liées à la cybersécurité ont précipité la demande de solutions de protection et de gestion des données de la part des entreprises », a déclaré Alexandre Synnett, premier vice-président et chef des Technologies à la CDPQ. « La dynamique du travail à domicile à l'échelle mondiale a accentué le besoin de solutions de protection des données infonuagiques et nous croyons que Druva est en excellente position pour saisir des occasions et améliorer l'agilité de ses clients de même que leur conformité en matière de données. »

« À mesure que nous augmentons nos investissements dans des sociétés technologiques à l'échelle mondiale, et ce, à toutes les étapes du cycle de croissance, nous voyons d'autres opportunités, semblables à celle que représente Druva, dans la région Asie-Pacifique, où les taux de pénétration d'Internet et l'adoption de l'infonuagique augmentent rapidement », a ajouté Meng Ann Lim, vice-président, Placements privés pour l'Asie-Pacifique, CDPQ Singapour.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2020, l'actif net de la CDPQ totalisait 365,5 G$ CA. Pour obtenir plus de renseignements, visitez cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE DRUVA

Druva assure la protection et la gestion de données à l'ère de l'infonuagique. La plateforme infonuagique Druva (Druva Cloud Platform) est fondée sur AWS et est offerte en tant que service; les clients réduisent les coûts jusqu'à 50 % en se libérant du fardeau que constituent le matériel inutile, la planification de la capacité et la gestion des logiciels. Druva jouit de la confiance de milliers de sociétés partout dans le monde, y compris plus de 50 entreprises figurant au classement du Fortune 500. Druva est une société privée dont le siège social est situé à Sunnyvale, en Californie. L'entreprise est financée par Sequoia Capital, Viking Global Investors, la CDPQ, Neuberger Berman, Tenaya Capital, Riverwood Capital et Nexus Partners. Visitez le site druva.com et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Renseignements: CDPQ, CONRAD HARRINGTON, Directeur principal, Relations médias internationales, +1 514 847-5493, [email protected]; Druva Inc., Jesse Caputo, Directeur, Relations publiques et relations avec les analystes, +1 516 815-2836, [email protected]

Liens connexes

https://www.cdpq.com/