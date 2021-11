La CDPQ mène une ronde de financement de 70 M$ US dans Sama, une plateforme d'intelligence artificielle pour l'annotation de données

Bénéficiant de la confiance de clients comme Google, Walmart et NVIDIA, Sama entend utiliser ces fonds pour continuer de fournir une qualité d'annotation hors-pair pour alimenter les applications d'IA, ainsi que pour développer la première plateforme IA couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur d'entraînement de données

L'entreprise compte une quarantaine d'employés à Montréal où elle a l'intention de renforcer sa présence pour en faire son pôle de recherche et développement de produits

MONTRÉAL, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, a annoncé aujourd'hui un investissement dans Sama, une plateforme d'intelligence artificielle pour l'annotation de données fournissant des données de haute qualité aux sociétés du classement Fortune 2000 afin d'alimenter leurs applications d'IA. L'investissement s'inscrit dans le cadre d'une ronde de financement de 70 M$ US menée par la CDPQ avec la participation de First Ascent Ventures, Salesforce Ventures et de Vistara Growth, en plus de tous les investisseurs existants de Sama.

Le marché des solutions de données d'IA est très fragmenté, avec de nombreux produits développés de manière cloisonnée, chacun représentant une solution pour une partie des besoins des développeurs. Sama utilisera ce nouveau financement pour construire la première plateforme intégrée qui permettra aux équipes de développeurs de gérer leurs projets d'IA au même endroit du début à la fin. Cela contribuera à accélérer le développement et à éliminer le transfert de données entre les produits.

La technologie de pointe développée par Sama lui permet de fournir à ses clients des données d'apprentissage d'une qualité inégalée atteignant une précision de 99,9 % par rapport à la moyenne du secteur, qui est de 94 %. À ce jour, Sama a annoté plus d'un milliard de points d'image sur sa plateforme, avec une moyenne d'un million de tâches réalisées par mois dans des secteurs tels que la fabrication et la robotique, les biotechnologies et les technologies médicales, les véhicules autonomes et le divertissement. Ces données de la plus haute qualité permettent à ses clients d'accélérer la commercialisation de leurs technologies.

« Chez Sama, nous sommes déterminés à façonner un avenir caractérisé par la précision, l'équité et l'éthique pour l'IA », a déclaré Wendy Gonzalez, PDG de Sama. « Le marché est grandement fragmenté, mais grâce à notre dernière ronde de financement et au soutien de nos investisseurs et de notre communauté, nous sommes déterminés à devenir le premier guichet unique pour le développement de l'IA. »

L'investissement de la CDPQ est réalisé par le biais de son Fonds Équité 253, qui cible les PME ou les entreprises technologiques en croissance qui misent sur la diversité et l'inclusion comme vecteur de développement et d'expansion. Ce placement vise également à soutenir et à accélérer la croissance d'entreprises mondiales de technologie disruptive d'IA, telles que Sama, et ce, à tous les stades de leur développement.

Figurant au classement Best for the World de B Corp dans la catégorie « Employés » et seule entreprise de données d'apprentissage d'IA à être certifiée par B Corp, le modèle de recrutement éthique de Sama a aidé plus de 56 000 habitants du Kenya et de l'Ouganda à sortir de la pauvreté. À ce jour, Sama est la seule plateforme d'annotation de données à offrir un programme de formation et d'emploi responsable.

« Sama a rapidement saisi la demande croissante dans le marché pour des outils précis, rapides et rentables permettant d'alimenter les algorithmes d'apprentissage automatique découlant de l'adoption grandissante de l'intelligence artificielle. Elle a été en mesure de se bâtir un large bassin de clients de premier plan tout en plaidant pour une chaîne d'approvisionnement IA éthique qui contribue à lutter contre la pauvreté et à accroître la représentation des femmes dans le secteur », a déclaré Wils Theagene, directeur principal, Québec à la CDPQ et représentant du Fonds Équité 253. « Sama est une entreprise de haute technologie avec une empreinte mondiale, y compris au Canada, où elle s'appuie sur un vaste bassin de talents en apprentissage automatique. Nous sommes ravis d'appuyer Sama dans la création d'un pôle de recherche et de développement de produits à Montréal qui l'aidera à commercialiser de nouvelles solutions d'IA pour soutenir ses clients du classement Fortune 2000 ».

Sama compte une quarantaine d'employés à son bureau de Montréal et a l'intention d'en faire son pôle de recherche et de développement de produits en raison de l'écosystème IA dynamique et du vaste bassin de talents à sa disposition. Une partie importante des employés de recherche et de développement de produits de la société seront basés à Montréal.

L'entreprise a reçu plusieurs distinctions, notamment son inclusion dans les listes suivantes : Forbes AI 50 , Inc. 5000 Fastest-Growing Private Companies et Fast Company's World Changing Ideas .

À PROPOS DE SAMA

Sama fournit des données d'apprentissage de haute qualité qui alimentent des technologies d'IA. Des entreprises de premier plan telles que Google, NVIDIA, GM et Walmart se servent de sa plateforme pour mettre au point des modèles d'apprentissage automatique précis. Spécialisée dans l'annotation et la validation des données d'image, de vidéo, de langage et de capteurs pour les algorithmes d'apprentissage automatique, Sama a de l'expérience dans divers secteurs, parmi lesquels le transport autonome, les technologies médicales, l'agriculture et la vente au détail. Déterminée à réaliser sa mission de créer des chances pour les personnes défavorisées grâce à l'économie numérique, Sama est une entreprise certifiée B Corp qui a aidé plus de 56 000 personnes à sortir de la pauvreté. Son programme de formation et d'emploi a récemment été validé par un essai contrôlé randomisé dirigé par le MIT. Pour en savoir plus, visitez www.sama.com.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

Pour en savoir plus sur le fonds Équité 253, visitez cdpq.com/fr/equite25-3.

