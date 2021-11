MONTRÉAL, le 9 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) annonce un investissement dans le Groupe M3, le chef de file du courtage hypothécaire au Canada. Cet investissement permettra au groupe de poursuivre l'exécution de son plan de croissance qui repose entre autres sur des acquisitions et l'accélération de sa transformation numérique.

Le groupe comprend le plus important courtier au Québec Multi-Prêts Hypothèques, ainsi que les bannières Mortgage Alliance, Invis, Intelligence Hypothécaire et Verico. M3 offre des services de courtage hypothécaire aux particuliers par l'entremise de plus de 8 300 courtiers. Le Groupe M3 a récemment annoncé l'atteinte d'un volume record de prêts annuels de plus de 67 G$ et vise à franchir les 100 G$ au cours des deux prochaines années.

Une culture d'affaires numérique bien implantée

Afin de simplifier et d'optimiser le processus de financement hypothécaire, le Groupe M3 a notamment misé sur l'intégration d'outils numériques et a procédé à une série d'investissements technologiques pour maximiser sa plateforme de gestion de données Boss. À ce chapitre, M3 a récemment procédé à l'acquisition de Pinch Financial, un chef de file de la technologie financière pour l'industrie hypothécaire, et a aussi développé divers partenariats dans ce secteur. La transaction annoncée aujourd'hui permettra au groupe de poursuivre ses efforts en innovation et de parfaire son offre digitale afin de toujours être en amont dans son industrie.

« Cet investissement témoigne clairement de la confiance de la CDPQ en nos valeurs et en notre vision de transformer l'industrie pour tous les intervenants en mettant les courtiers au cœur de nos préoccupations », a indiqué Luc Bernard, président et chef de la direction de M3. « Les courtiers comptent sur notre appui pour se démarquer auprès des consommateurs, et la transaction annoncée aujourd'hui nous donne accès à un savoir-faire et à du capital qui soutiendront notre plan de croissance ambitieux et accéléreront son exécution. »

« Investir dans l'expansion des entreprises qui placent l'innovation au centre de leur développement s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'investissement au Québec. Nous sommes ravis d'amorcer notre relation avec M3 et de l'appuyer dans l'atteinte de ses objectifs de croissance pour consolider sa position de leader dans son marché », a déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable.

« L'investissement de la CDPQ dans M3 confirme le succès de notre stratégie et nous permettra aussi de poursuivre notre expansion en tant que leader sur le marché », a ajouté Dino Di Pancrazio, chef de la stratégie et chef de la division du financement hypothécaire de M3.

À la suite de cette transaction, Luc Bernard, président et chef de la direction, ainsi que le groupe privé d'actionnaires actuels conserveront une participation majoritaire dans le Groupe M3.

À PROPOS DU GROUPE M3

Le Groupe M3 est le principal initiateur de prêts hypothécaires non bancaire et le chef de file incontesté du courtage hypothécaire au Canada. Ce groupe mené par les courtiers, guidé par les données et axé sur le client compte plus de 8 300 courtiers et affiche un volume de prêt annuel de plus de 64 milliards de dollars sur 12 mois. Le groupe et ses filiales Multi-Prêts Hypothèques, Mortgage Alliance, Invis, Intelligence Hypothécaire, Verico, Simplinsur / SimplAssur, Pinch Financial, M3 Tech, M3 Ventures et YourMortgageMarket.com n'ont qu'un seul but : être le meilleur allié des consommateurs pour combler les besoins financiers des Canadiens d'un océan à l'autre.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Renseignements: Pour de plus amples informations: ÉQUIPE DES RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, CDPQ, + 1 514 847-5493, [email protected]; GROUPE M3, Christopher De Vito, Vice-président, communications corporatives, + 1 514 928-8246, [email protected]

Liens connexes

https://www.cdpq.com/