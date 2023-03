Les nouveaux fonds accéléreront la mise en œuvre de la mission de Westervelt Ecological Services, qui consiste à déployer des projets d'infrastructures écologiques procurant des bienfaits durables pour les générations futures

Cet investissement renforce le partenariat existant entre The Westervelt Company et la CDPQ

TUSCALOOSA, AL et MONTRÉAL, le 2 mars 2023 /CNW/ - The Westervelt Company a annoncé aujourd'hui un investissement de la CDPQ, un groupe mondial d'investissement, dans sa filiale Westervelt Ecological Services (WES), un chef de file en restauration d'habitats et en gestion durable des terres.

Fondée en 2006, WES réalise des projets de restauration à grande échelle fondés sur la science pour compenser les effets de l'aménagement du territoire et contribuer à la lutte contre les changements climatiques. L'entreprise a rassemblé une équipe multidisciplinaire hautement qualifiée et spécialisée dans le domaine des solutions de restauration, d'atténuation et de conservation. WES gère plus de 50 projets répartis dans neuf États américains et protège près de 35 000 acres de terres humides, de cours d'eau et d'habitats d'espèces vulnérables.

« Avec sa longue tradition de gestion des terres fondée sur une culture d'innovation et de pratiques durables, The Westervelt Company a mis au point des solutions clés qui favorisent une croissance économique responsable tout en assurant la protection de l'environnement », a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ. « Ce nouvel investissement dans Westervelt Ecological Services, dont l'activité principale vise à préserver et à restaurer la biodiversité, cadre bien avec les objectifs ambitieux de durabilité de la CDPQ et notre volonté de contribuer à une économie durable et carboneutre. »

« Dans le cadre de notre partenariat avec la CDPQ visant à investir dans des terrains forestiers, cette occasion rejoint parfaitement notre mission de durabilité et de gestion responsable », a annoncé Brian Luoma, président et chef de la direction de The Westervelt Company. « Nous sommes emballés de pouvoir rallier notre équipe compétente et expérimentée et de contribuer à accélérer notre croissance dans l'industrie. »

« The Westervelt Company a investi dans WES il y a plus de 16 ans pour concrétiser son engagement à protéger l'environnement et, aujourd'hui, nous avons trouvé dans la CDPQ - un investisseur éthique et de long terme - le partenaire idéal pour la restauration écologique », a déclaré Travis Hemmen, président de Westervelt Ecological Services. « Le partenariat avec la CDPQ permet de multiplier les occasions de faire ce que nous aimons, soit réaliser des projets d'habitat durable à grande échelle s'inscrivant dans une stratégie d'investissement à long terme. Notre processus restera le même : travailler avec des gens formidables, cibler des projets de grande qualité et offrir des solutions environnementales à nos clients et à nos partenaires en gestion des ressources. Ensemble, nous élèverons la barre dans l'industrie de la restauration de l'environnement. »

Initiative de Gestion durable des terres de la CDPQ

Établie en 2020 au sein du portefeuille Infrastructures, cette initiative vise à investir dans des terres forestières et agricoles ayant des retombées positives à long terme sur l'environnement et respectant les normes ESG les plus rigoureuses, correspondant aux aspirations de WES. En 2021, la CDPQ et The Westervelt Company ont établi leur partenariat stratégique axé sur les terres forestières et acquis conjointement plus de 307 km2 (76 000 acres) de terrains forestiers produisant du pin de grande qualité dans l'État de la Géorgie.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2022, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 402 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DE WESTERVELT

The Westervelt Company, entreprise privée dont le siège social est situé à Tuscaloosa, en Alabama, a été fondée en 1884 et est actuellement dirigée par la quatrième génération de la famille Westervelt. Elle est une cheffe de file dans le secteur de la gestion des terres, de la fabrication de produits en bois et des mesures d'atténuation des risques environnementaux. Elle est reconnue pour son excellence en matière de gestion durable des forêts, d'approvisionnement responsable des produits et services forestiers, de gestion des ressources naturelles et de conservation des écosystèmes. Comptant plus d'un demi-million d'acres de terres sous gestion, les divisions qui composent le groupe collaborent pour assurer la gestion durable des ressources naturelles aujourd'hui, demain et pour de nombreuses générations à venir.

Westervelt Ecological Services (WES) est une filiale de The Westervelt Company. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site wesmitigation.com et suivez-nous sur Instagram, Facebook ou LinkedIn.

