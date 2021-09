La CDPQ se joint au consortium Sydney Transport Partners (STP) afin d'acquérir les actions restantes de WestConnex du gouvernement de Nouvelle-Galles-du-Sud pour la somme de 11,1 G$ AU

WestConnex est une autoroute essentielle de 70 km qui relie l'ouest et le sud-ouest de Sydney au centre-ville, à l'aéroport de Sydney et à Port Botany

au centre-ville, à l'aéroport de et à Port Botany Avec cette transaction, la CDPQ institue un nouveau partenariat stratégique avec Transurban, l'un des plus importants opérateurs mondiaux du secteur

MONTRÉAL et SYDNEY, le 19 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, a annoncé aujourd'hui un investissement de 2,3 G$ AU dans WestConnex, le plus important projet d'infrastructure routière d'Australie, et qu'elle se joint au consortium Sydney Transport Partners (STP) dirigé par Transurban.

STP a signé une entente afin d'acquérir la participation restante de 49 % de WestConnex détenue par le gouvernement de la Nouvelle-Galles-du-Sud (NGS), pour la somme de 11,1 G$ AU. Cette transaction majeure fera passer la participation de STP dans WestConnex à 100 %. La CDPQ détiendra une participation de 10 % dans cet actif routier stratégique.

WestConnex est le plus grand projet d'infrastructure routière d'Australie. Il s'agit d'un élément important du plan de transport intégré du gouvernement de NGS afin d'appuyer la croissance de Sydney. D'ici 2031, près de 40 % de la population de Sydney devrait vivre dans un rayon de 5 km de WestConnex. Il compte 33 km d'autoroutes nouvelles ou améliorées et 37 km de routes existantes, en plus de connexions pour de futurs projets reliant la rive nord et les plages du nord, l'aéroport de Sydney, Port Botany et la banlieue sud. Grâce à son réseau de nouveaux tunnels, WestConnex offre des alternatives souterraines aux usagers, redonnant aux routes en surface leur fonction première de rues de quartier. Le legs communautaire de WestConnex comprend également 18 hectares de nouveaux parcs, terrains de jeux et installations de loisir.

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures de la CDPQ a déclaré : « WestConnex joue un rôle essentiel pour les résidents de Sydney, offrant des itinéraires plus rapides, plus sûrs et plus efficaces. En tant qu'investisseur de longue date en infrastructures en Australie, la CDPQ est ravie de s'associer à Transurban et à Sydney Transport Partners pour WestConnex, un investissement qui cadre avec notre stratégie qui cible des actifs de haute qualité aux côtés de partenaires possédant une connaissance du marché et une expertise opérationnelle approfondies. »

La CDPQ est un investisseur important en Australie et en Nouvelle-Zélande, étant active dans les domaines des infrastructures, de la logistique, de l'immobilier et des placements privés. On compte parmi ses investissements récents Healthscope, un opérateur privé du secteur hospitalier, et le métro de Sydney.

La CDPQ est également actionnaire et partenaire de long terme de Plenary Group, ayant investi dans plusieurs projets de PPP australiens élaborés par Plenary depuis 2012. La CDPQ détient par ailleurs une participation de 22,5 % dans TransGrid, le réseau de transport d'électricité de l'État de NGS et du Territoire de la Capitale australienne, et 26,7 % du port de Brisbane.

De plus amples informations concernant l'acquisition de WestConnex et l'offre de droit se retrouvent dans la présentation aux investisseurs soumise par Transurban à l'Australian Securities Exchange (ASX) aujourd'hui. La clôture financière de l'acquisition est prévue en octobre 2021.

