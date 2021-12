LONDRES et MONTRÉAL, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation minoritaire importante dans QIMA, un fournisseur de premier plan en solutions de conformité de la chaîne d'approvisionnement, en partenariat avec le fondateur de QIMA et des membres de l'équipe de direction. Cet investissement permettra à l'entreprise de poursuivre son plan de croissance stratégique fondé à la fois sur les acquisitions et sur l'expansion de son offre de services vers de nouveaux territoires géographiques et secteurs. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles.

Fondée en 2005, QIMA est une société mondiale dans le marché des tests, de l'inspection et de la certification (TIC) qui connaît une forte croissance, en plus de faire figure de pionnier numérique dans le secteur, ayant réalisé d'importants investissements dans le développement d'une plateforme technologique qui constitue une référence dans l'industrie. Active dans les secteurs de l'alimentation, des produits de consommation et des sciences de la vie, l'entreprise compte plus de 15 000 clients dans plus de 120 pays. QIMA jouit d'une vaste présence mondiale avec plus de 4 000 employés dans 88 pays, en plus de bureaux et de laboratoires spécialisés répartis à travers le monde. L'entreprise a développé une proposition de valeur différenciée grâce à sa propre plateforme SaaS de gestion de qualité de la chaîne d'approvisionnement, QIMAone, qui facilite la transparence et la collaboration en permettant aux clients d'avoir une visibilité en temps réel sur l'ensemble de leur écosystème d'approvisionnement, en plus d'obtenir une vue commune de leur performance sur le plan de la qualité et de la conformité.

« Nous sommes ravis d'accueillir la CDPQ et de commencer un nouveau chapitre dans le développement de QIMA », a affirmé Sébastien Breteau, le fondateur et chef de la direction de QIMA. « Alors que les attentes des consommateurs entourant la qualité, la sécurité et l'impact environnemental continuent d'augmenter, des perturbations généralisées rendent simultanément la gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale plus complexe que jamais. Avec le soutien de la CDPQ, QIMA est dans une position unique pour aider. En combinant une plateforme technologique de pointe avec la présence sur le terrain de nos experts mondiaux, nous continuerons à apporter plus de transparence et de traçabilité aux produits que les consommateurs utilisent chaque jour. »

« Au cours des dernières années, QIMA a connu une croissance importante grâce à son niveau de numérisation supérieur et à sa capacité d'intégrer avec succès de nombreuses acquisitions, tout en continuant à servir une base croissante de clients de premier plan », a affirmé Martin Laguerre, premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ. « Avec cet investissement, nous sommes ravis de nous associer à QIMA et à sa solide équipe de direction, alors qu'ils continuent de soutenir un large éventail de clients à travers le monde en offrant des données rapides, précises et transparentes qui s'avèrent essentielles pour garantir des produits de qualité qui améliorent le niveau de confiance et de sécurité des consommateurs. »

« Nous sommes ravis de nous associer à QIMA et de soutenir l'entreprise dans sa prochaine phase de croissance », a affirmé Albrecht von Alvensleben, premier directeur et chef des Placements privés en Europe, CDPQ Londres. « La culture entrepreneuriale et axée sur le client de QIMA, combinée à sa capacité éprouvée à se réinventer en permanence, s'alignent parfaitement avec l'ambition de la CDPQ de créer de la valeur durable et à long terme. »

Linklaters LLP a agi à titre de conseiller juridique, BCG a agi à titre de conseiller commercial et PwC a agi à titre de conseiller financier et fiscal pour la CDPQ. SVZ a agi à titre de conseiller juridique, EY-Parthenon a agi à titre de conseiller commercial et TI, Accuracy a agi à titre de conseiller financier et DLA Piper a agi à titre de conseiller fiscal et juridique pour QIMA. Oloryn Partners a agi à titre de conseiller pour les membres de la direction de QIMA.

À PROPOS DE QIMA

Chez QIMA, nous avons pour mission d'offrir à nos clients des solutions intelligentes pour fabriquer des produits auxquels les consommateurs peuvent faire confiance. Nous combinons une présence sur le terrain avec des experts pour les inspections de qualité, les audits de fournisseurs, la certification et les tests en laboratoire, avec une plateforme numérique qui apporte précision, visibilité et intelligence pour des données de qualité et de conformité. Nous sommes présents dans 88 pays et aidons plus de 15 000 marques mondiales, détaillants, fabricants et producteurs de denrées alimentaires à atteindre l'excellence en matière de qualité. Nos 4 000 employés dévoués vivent et prennent des décisions au quotidien en s'appuyant sur nos valeurs fondamentales : jetez un coup d'œil et apprenez-en davantage sur la méthode QIMA.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

