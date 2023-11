MONTRÉAL, le 16 nov. 2023 /CNW/ - La CDPQ annonce un investissement avoisinant les 200 M$ CA (150 M$ US) dans Northvolt AB, une plateforme entièrement intégrée qui se spécialise en recherche et développement (R&D), en fabrication et en recyclage de systèmes et de cellules de batteries durables.

Ce financement, sous la forme de dette convertible dans la société mère située en Suède, contribuera à la réalisation du projet québécois Northvolt Six annoncé cet automne.

« La chaîne de valeur de la batterie est d'un grand intérêt pour la CDPQ, car en plus d'avoir un impact favorable sur la transition énergétique, elle connaîtra selon nous une forte expansion dans la prochaine décennie, et nous souhaitons en faire bénéficier nos déposants », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. « Il s'agit d'un secteur porteur pour le développement économique du Québec et nous voulons le soutenir. »

« Impliquée dans le processus depuis plusieurs mois, la CDPQ a contribué activement à l'arrivée de notre future usine au Québec. Nous sommes très heureux de pouvoir nous associer à un important investisseur institutionnel de long terme qui a à cœur le développement économique et énergétique du Québec », ajoute Paolo Cerruti, cofondateur de Northvolt et chef de la direction de Northvolt en Amérique du Nord. « Northvolt continue de s'intégrer au tissu social et économique du Québec, et l'investissement de la CDPQ en témoigne. »

Dotée d'une technologie éprouvée et validée par ses clients qui sont des fabricants majeurs en mobilité durable, Northvolt exploite en Suède sa première giga usine et développe présentement d'autres projets d'expansion en Europe, en plus de celui annoncé récemment ici, au Québec.

La mise en chantier de Northvolt Six, une usine entièrement intégrée de batteries à Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, en banlieue de Montréal, devrait commencer vers la fin de 2023. Une fois pleinement opérationnelle, l'usine disposera d'une capacité de production annuelle pouvant atteindre 60 GWh, avec des installations destinées à la production de matériaux actifs de cathode, de cellules et de matières recyclées, permettant une réelle production circulaire de batteries sur place.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 424 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DE NORTHVOLT

Northvolt a été fondée en 2016 à Stockholm, en Suède. Pionnière d'un modèle durable pour la fabrication de batteries, l'entreprise développe des capacités de production pour répondre à des commandes de 55 milliards de dollars de la part de clients clés, dont BMW, Fluence, Scania, Volvo Cars et le groupe Volkswagen. L'entreprise livre actuellement des batteries depuis sa première giga-usine Northvolt Ett, à Skellefteå, en Suède, et depuis son campus de R&D et d'industrialisation Northvolt Labs, à Västerås, en Suède, avec le soutien de plus de 5 000 employés en Suède, en Allemagne, en Norvège, en Pologne, au Portugal, aux États-Unis et au Canada.

Pour de plus amples informations

KATE MONFETTE

Directrice, Relations médias

CDPQ

+ 1 438 525-2520

[email protected]

LAURENT THERRIEN

Directeur, Communications et Affaires publiques

Northvolt

+ 1 514 605-4130

[email protected]

SOURCE CDPQ