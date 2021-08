MONTRÉAL, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), groupe d'investissement mondial, a annoncé aujourd'hui une prise de participation minoritaire de 20 % dans Solutions Beyond Technologies, le chef de file de l'intégration des solutions SAP au Canada.

« À la lumière des grands changements technologiques des dernières années, alors que les entreprises ont réorienté leurs activités vers des modèles transactionnels infonuagiques et en ligne, la demande pour des solutions SAP et pour une transition numérique des activités demeure en hausse. En pleine croissance, nous sommes très heureux d'accueillir la CDPQ comme investisseur. Avec son engagement à long terme à appuyer les sociétés d'ici à réussir à l'échelle internationale, son expertise pointue en fusions et acquisitions, et son réseau mondial de bureaux et de partenaires, la CDPQ pourra nous accompagner dans nos ambitions de croissance qui visent notamment des acquisitions stratégiques », a déclaré Luc Dubois, chef de la direction de Solutions Beyond Technologies.

« Forte de plus de 20 ans d'expérience dans la transformation numérique des entreprises au moyen de solutions SAP, Beyond Technologies se démarque grâce à son équipe d'experts chevronnés dans de multiples industries. Nous sommes ravis d'être aux côtés de cette société québécoise à l'heure où elle renforce sa présence au Canada et alors qu'elle continue de prendre de l'expansion sur les marchés internationaux comme ceux de l'Europe et des États-Unis », a déclaré Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable à la CDPQ.

Ayant son siège social à Montréal, Solutions Beyond Technologies fournit de l'expertise et des outils aux entreprises pour qu'elles réussissent la transition numérique de leurs activités à l'aide des solutions SAP. Les services de Solutions Beyond Technologies couvrent chaque étape du cycle de transformation, des services-conseils fonctionnels et techniques intersectoriels jusqu'à l'expérience client, en passant par la gestion de projet, l'hébergement infonuagique et l'informatique décisionnelle, ainsi que l'amélioration continue des activités et de la performance des entreprises. Fondée en 2005, la société est passée de 100 à plus de 320 professionnels au cours des cinq dernières années et dessert aujourd'hui plus de 150 PME, entreprises familiales et grandes entreprises dans ses six emplacements au Canada, aux États-Unis, en France et en Afrique du Sud.

À PROPOS DE SOLUTIONS BEYOND TECHNOLOGIES

Solutions Beyond Technologies est une société de services professionnels spécialisée dans l'intégration des solutions SAP et dans l'optimisation des processus de gestion. Nous offrons des solutions intelligentes, pratiques et novatrices qui procurent à nos clients un avantage concurrentiel, et ce, en temps opportun et de façon rentable. https://www.beyondtechnologies.com/fr/

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. En tant que groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2020, l'actif net de la CDPQ totalisait 365,5 G$ CA. Pour obtenir plus de renseignements sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Renseignements: Kurt Ramcharan, Vice-président, Marketing, Solutions Beyond Technologies, [email protected]; Relations avec les médias, CDPQ, +1 514 847-5493, [email protected]

Liens connexes

https://www.beyondtechnologies.com