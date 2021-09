Investcorp demeure actionnaire de la Société

MONTRÉAL et NEW YORK, le 20 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation importante dans ICR (la Société), un leader mondial dans le domaine des communications stratégiques et du service-conseil. La CDPQ unira ses forces à celles des actionnaires existants, soit Investcorp, un fournisseur et gestionnaire mondial important de produits d'investissement non traditionnels, et les membres de l'équipe d'ICR, afin de poursuivre la croissance de la Société.

Fondée en 1998 par une équipe d'ex-analystes de Wall Street, dont Thomas M. Ryan, le chef de la direction d'ICR, la Société est l'une des agences ayant connu la croissance la plus rapide au monde au cours des 20 dernières années, se hissant au rang des plus importantes agences auprès d'entreprises ayant besoin de soutien en matière de communications et de service-conseil. Avec son modèle axé sur une spécialisation sectorielle, ICR fournit des services intégrés couvrant les relations avec les investisseurs, les relations publiques, le conseil en matière de transactions, la gouvernance/ESG et l'image de marque numérique.

« ICR a créé une remarquable proposition de valeur pour les entreprises et leurs dirigeants grâce à son éventail unique de services, à son réseau de grande qualité et au profil distinctif de ses équipes, qui possèdent une connaissance profonde de l'industrie et des marchés financiers. Cette approche confère à ICR un avantage distinctif pour aligner les communications stratégiques et le conseil en matière de transactions pour l'ensemble des parties prenantes », a affirmé Martin Laguerre, premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ. « La CDPQ est enthousiaste à l'idée d'unir ses forces à celles d'Investcorp et de l'équipe d'ICR pour propulser encore davantage la croissance de la Société. »

« ICR est un leader chevronné du marché, reconnu pour sa combinaison distinctive de professionnels de la finance et des communications, ce qui permet de concrétiser les objectifs de ses clients en matière de création et de protection de leur capital et de la valeur de leur marque », a déclaré David Tayeh, chef des Placements privés pour l'Amérique du Nord chez Investcorp. « Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec ICR - et de travailler de concert avec la CDPQ - afin de poursuivre le développement de l'entreprise pour combler les besoins croissants des clients actuels et potentiels. »

Investcorp a investi dans ICR en 2018 afin d'accélérer la croissance de la Société, en identifiant des acquisitions complémentaires et en développant l'entreprise à travers le monde.

Tom Ryan et Don Duffy, qui sont respectivement chef de la direction et président d'ICR, ont pour leur part tenu les propos suivants : « nous sommes ravis de travailler en partenariat avec la CDPQ et son équipe, tout en mettant à profit la relation que nous entretenons déjà avec Investcorp. Ces deux groupes d'investisseurs exceptionnels qui, à eux deux, ont aidé des centaines d'entreprises à croître et à créer de la valeur à l'échelle mondiale, seront en mesure de positionner les formidables membres de notre équipe de manière à ce qu'elle connaisse le succès à long terme, tout en renforçant la réputation d'ICR à titre d'agence de choix pour les sociétés privées et publiques à travers le monde. »

Jefferies LLC a agi à titre de conseiller financier principal, tandis que William Blair a également rempli des fonctions de conseiller financier pour Investcorp et ICR. Le cabinet White & Case a agi à titre de conseiller juridique de la Société. Crédit Suisse a agi à titre de conseiller financier de la CDPQ et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, à titre de conseiller juridique.

La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. En tant que groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ totalisait 390 milliards de dollars canadiens. Pour obtenir plus de renseignements sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com , suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn .

À PROPOS D'INVESTCORP

Investcorp est un gestionnaire d'investissement mondial qui se spécialise dans les investissements non traditionnels dans les domaines des placements privés, de l'immobilier, du crédit, des stratégies de rendement absolu, des participations à titre de commandité et de l'infrastructure. Depuis notre création en 1982, nous avons mis l'accent sur la production de rendements intéressants pour nos clients, tout en dégageant de la valeur à long terme dans nos sociétés détenues de même que pour nos actionnaires à titre d'investisseur prudent et responsable.

Nous investissons une portion significative de notre propre capital dans les produits que nous offrons à nos clients, veillant en cela à ce que nos intérêts cadrent avec ceux de nos parties prenantes, y compris les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités, l'objectif étant de favoriser une création de valeur durable. Nous sommes fiers de travailler de concert avec nos clients pour offrir des solutions adaptées à leurs besoins particuliers, en mettant de l'avant un processus d'investissement rigoureux, en ayant recours à des talents de calibre mondial et en combinant les ressources d'une institution mondiale à une approche innovante axée sur l'entrepreneuriat.

Aujourd'hui, Investcorp est présente dans 12 pays, notamment les États-Unis, en Europe, au sein du Conseil de coopération du Golfe et en Asie, dont en Inde, en Chine et à Singapour. En date du 30 juin 2021, Investcorp Group disposait de 37,6 milliards de dollars US en actifs sous gestion totaux, incluant les actifs gérés par des gestionnaires tiers, et comptait dans ses bureaux sur les services de quelque 430 personnes de 45 nationalités du monde entier. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter www.investcorp.com et nous suivre @Investcorp sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

À PROPOS D'ICR

Créée en 1998, ICR unit ses forces à celles de ses clients pour mener des programmes en matière de communication stratégique et de conseil, qui permettent d'atteindre des objectifs commerciaux, de susciter de la sensibilisation et de la crédibilité, en plus d'améliorer la valeur à long terme des entreprises. Le modèle de service tout à fait particulier de l'entreprise, qui jumelle du personnel chevronné dans le domaine des marchés des capitaux à des professionnels d'expérience dans le domaine des communications, permet à plus de 750 clients de quelque 20 secteurs de profiter de relations et d'une connaissance sectorielle approfondies. La pratique en matière de soins de santé d'ICR exerce ses activités sous la marque Westwicke (www.westwicke.com). Aujourd'hui, ICR est l'un des cabinets en matière de services-conseils et de communications indépendants les plus importants et les plus chevronnés d'Amérique du Nord, alors qu'elle dispose de bureaux à New York, Norwalk, Boston, Baltimore et Beijing. Pour en apprendre plus, consultez www.icrinc.com. Suivez-nous sur Twitter sous @ICRPR.

