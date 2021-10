L'un des groupes de services de diagnostic médical à la croissance la plus rapide du Mexique utilisera les fonds pour financer des opportunités de croissance organique et des acquisitions stratégiques, et continuera à investir dans ses opérations et la numérisation pour créer de la valeur à long terme

MONTRÉAL et MEXICO, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une participation minoritaire importante dans Grupo Diagnóstico Aries (la « Société »), l'un des groupes de services de diagnostic médical à la croissance la plus rapide du Mexique. La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles.

Fondée en 2012 et ayant son siège social à Mexico, Grupo Diagnóstico Aries est un consortium de neuf marques qui dispose de 249 établissements répartis dans neuf États, dont trois banques de sang et seize unités mobiles. La Société exploite par ailleurs trois laboratoires internes implantés dans des hôpitaux privés et dessert plus de 150 cliniques et hôpitaux publics. Après avoir réalisé plusieurs acquisitions stratégiques et connu une croissance organique soutenue, la Société est devenue l'un des plus vastes réseaux de laboratoires d'analyses du Mexique dans le secteur des services de diagnostic médical.

« Nous sommes très fiers qu'une entreprise ayant le parcours et le prestige de la CDPQ, avec plus de 50 ans d'expérience en investissement dans diverses industries au niveau mondial, ait manifesté son intérêt envers notre entreprise, notre marché et notre pays. Nous continuerons à travailler en maintenant le niveau d'excellence qui nous a toujours caractérisés. Et maintenant, avec la CDPQ, nous allons continuer à croître et à consolider Grupo Diagnóstico Aries en tant qu'entreprise de calibre mondial », a déclaré Ernesto Lopez Clariond, président du conseil d'administration d'Empresas Aries.

« Nous sommes ravis d'investir dans Grupo Diagnóstico Aries, qui s'engage à aider des millions de personnes vivant au Mexique à prévenir, détecter et traiter leurs problèmes de santé », a déclaré Martin Laguerre, premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ. « L'équipe de direction a démontré une force de réflexion stratégique éclairée et des capacités opérationnelles solides pour assurer le succès de la Société à ce jour. Nous avons hâte de collaborer avec eux pour tirer parti des possibilités de croissance et de numérisation afin de créer de la valeur et consolider la position de Grupo Diagnóstico Aries dans le secteur des services de diagnostic médical au Mexique. »

Grupo Diagnóstico Aries offre une gamme complète de services en analyses de laboratoire dans les disciplines de la toxicologie, de la biologie moléculaire mettant l'accent sur la COVID-19, de la cytologie et de la pathologie, de l'immunologie, de l'analyse d'urine, des essais spécialisés et d'autres analyses. La Société effectue également une multitude de procédures de laboratoires cliniques dans les domaines de l'imagerie médicale, de la radiologie, de l'audiologie, de l'endoscopie, de la cardiologie/échocardiologie et de la densitométrie.

À PROPOS DE GRUPO DIAGNÓSTICO ARIES

Grupo Diagnóstico Aries (GDA) fait partie de la grande famille d'Empresas Aries, un groupe d'entreprises 100 % mexicain, fermement engagé dans le développement et le bien-être social des Mexicains, à travers ses divisions santé, logement, éducation et gestion immobilière. La mission de GDA est de fournir d'excellents services de diagnostic médical. Notre responsabilité va au-delà de la prestation de services ou de la réalisation de bénéfices, car nous considérons comme un privilège que nos patients nous confient leur santé. Pour cette raison, notre ambition est de continuer à servir nos clients avec la qualité et la convivialité qui nous distinguent. Pour plus d'informations, visitez le site grupodiagnosticoaries.com.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. En tant que groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour obtenir plus de renseignements sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

