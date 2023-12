MONTRÉAL, le 11 déc. 2023 /CNW/ - La CDPQ annonce qu'elle investit dans Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) à la suite du rachat du bloc d'actions détenues par Rogers Communications inc. (TSX : RCI.B). Au terme de cette transaction annoncée plus tôt aujourd'hui, la CDPQ détiendra 350 M$ dans le capital de ce leader québécois, figurant au top 10 des câblodistributeurs en Amérique du Nord.

« Déjà active auprès de Cogeco Communications dans le cadre d'acquisitions passées, la CDPQ tient à appuyer les projets de croissance de cette importante entreprise du secteur des télécommunications alors que les besoins en connectivité continuent de prendre de l'ampleur. Le rachat de ce bloc majeur d'actions, orchestré par la CDPQ, est clé pour la société et la poursuite de son plan de développement dans le marché nord-américain », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ.

« Nous sommes ravis d'avoir la CDPQ encore plus présente à nos côtés », a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. « Cette transaction constitue une occasion unique pour nous d'accroître la valeur actionnariale, tout en poursuivant la mise en œuvre de notre plan stratégique », a ajouté Monsieur Jetté.

Aujourd'hui, Cogeco est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications. Elle fournit, par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion, au Canada, et Breezeline, aux États-Unis, des services Internet, de vidéo et de téléphonie dans les provinces du Québec et de l'Ontario ainsi que dans treize États des États-Unis.

Rappelons que l'investissement initial de la CDPQ dans Cogeco Communications inc., sous la forme d'un prêt de 50 M$, remonte à 2013. En 2017, la CDPQ avait également participé, à hauteur de 315 M$ US, à la transaction qui a permis l'acquisition des systèmes de câblodistribution de MetroCast aux États-Unis. Cette transaction de 1,4 G$ US en a fait l'acquisition la plus importante de l'histoire de Cogeco Communications à ce jour.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 424 G$ CA.



CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert, Cogeco Communications inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord, desservant 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline, Cogeco Communications inc. fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

