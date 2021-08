Les nouveaux capitaux seront utilisés pour poursuivre la stratégie d'expansion mondiale d'ApplyBoard grâce à de nouveaux produits, de nouveaux marchés géographiques et à des équipes de soutien élargies

Cet investissement est réalisé par la CDPQ dans le cadre de son Fonds Équité 253, qui cible les entreprises qui misent sur la diversité et l'inclusion comme vecteur de développement et d'expansion

MONTRÉAL et KITCHENER, ON, le 4 août 2021 /CNW Telbec/ - ApplyBoard, la plateforme en ligne qui permet aux étudiants du monde entier d'accéder à une éducation de qualité supérieure, et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, ont annoncé aujourd'hui un investissement minoritaire dans ApplyBoard dans le cadre de sa ronde de financement de série D. La CDPQ investit par l'intermédiaire de son fonds Équité 253, le plus important fonds canadien jamais créé pour cibler des sociétés qui misent sur la diversité et l'inclusion comme vecteur de développement et d'expansion.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la récente ronde de financement de série D de 300 M$ US qui porte l'évaluation d'ApplyBoard à 3,2 G$ US. L'ajout de la CDPQ aux investisseurs d'ApplyBoard renforce sa position de leader mondial des technologies de l'éducation et de l'industrie de l'éducation internationale. L'investissement de la CDPQ s'inscrit dans sa stratégie d'appui aux entreprises qui misent sur des solutions technologiques de rupture à l'échelle mondiale.

« ApplyBoard est ravie d'accueillir la CDPQ, non seulement en tant qu'investisseur, mais aussi comme partenaire dédié à la croissance à long terme, » a déclaré Martin Basiri, cofondateur et chef de la direction d'ApplyBoard. « Après avoir travaillé avec la CDPQ, nous avons apprécié notre collaboration avec les membres de son équipe. Leurs valeurs et leur volonté d'avoir un impact positif sur le monde se sont immédiatement démarquées et sont liées à ce que nous faisons actuellement chez ApplyBoard. »

En tant que plus grande plateforme en ligne à l'échelle mondiale destinée aux études à l'international, ApplyBoard révolutionne l'expérience des étudiants en matière de demande d'admission en misant sur l'utilisation de la technologie grâce à sa plateforme en ligne intégrée qui relie les étudiants internationaux, les établissements d'enseignement, les partenaires de recrutement et les gouvernements. Au cours de la dernière année, ApplyBoard a maintenu sa croissance rapide en augmentant le nombre d'étudiants qui utilisent sa plateforme, grâce à de nouveaux partenariats avec des établissements d'enseignement et en élargissant ses services pour offrir un accès à des programmes éducatifs internationaux au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et aux États-Unis.

« La diversité et l'inclusion, qui sont au cœur des pratiques d'affaires d'ApplyBoard, génèrent de la création de valeur à long terme. Cela se reflète dans l'équipe de direction et le personnel de qualité de l'entreprise, ainsi que dans sa mission de démocratiser l'éducation en permettant aux étudiants internationaux d'accéder à des établissements d'enseignement partout dans le monde », a déclaré Wils Theagene, directeur principal, Québec à la CDPQ et représentant du Fonds Équité 253. « Au moyen de notre fonds axé sur la diversité, Équité 253, nous voulons accompagner les PME canadiennes prometteuses et les sociétés technologiques comme ApplyBoard pour mettre en œuvre des initiatives de diversité et d'inclusion et les promouvoir comme priorités d'affaires stratégiques. »

L'équipe d'ApplyBoard a récemment dépassé les 1 000 membres à l'échelle mondiale pour répondre à la demande constante du marché et au développement de produits, y compris ApplyProof, qui permet aux parties prenantes dans le parcours étudiant de se fier à l'authenticité des documents, comme les résultats du test d'anglais, les lettres d'acceptation et plus encore.

À PROPOS D'ApplyBoard

ApplyBoard permet aux étudiants du monde entier d'accéder à la meilleure éducation en simplifiant le processus de recherche de programmes d'études, de demande d'admission et d'acceptation auprès de plus de 1 500 établissements au Canada, en Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni. ApplyBoard, dont le siège social est situé à Kitchener, en Ontario, au Canada, a aidé plus de 200 000 étudiants de plus de 125 pays dans leur parcours étudiant depuis 2015. Pour en savoir davantage, visitez : www.applyboard.com

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2020, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 365,5 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS D'Équité 253

Équité 253 est un fonds d'investissement qui vise à accroître la diversité et l'inclusion dans les PME profitables et les entreprises technologiques prometteuses établies au Québec ou ailleurs au Canada. Avec un financement total de 250 millions de dollars, Équité 253 est le plus important fonds canadien jamais créé pour cibler des sociétés misant sur la diversité et l'inclusion comme vecteur de développement et d'expansion. Pour être sélectionnées, les PME doivent s'engager à diversifier leur main-d'œuvre afin qu'au moins 25 % de leur conseil d'administration, de leurs équipes de direction et de leur actionnariat soient composés de personnes issues de la diversité (p. ex., femmes, minorités visibles, peuples autochtones) dans les cinq ans suivant la confirmation du financement. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.cdpq.com/fr/equite25-3.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Renseignements: CDPQ, ELENA GABRYSZ, +1 514 847-5493, [email protected]; ApplyBoard, DAVID TUBBS, +1 226 972-4349, [email protected]

Liens connexes

https://www.cdpq.com/