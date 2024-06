MONTRÉAL, le 11 juin 2024 /CNW/ - La CDPQ annonce un investissement de 500 M$ dans la Banque Nationale du Canada (« Banque Nationale ») (TSX : NA) afin de lui permettre de réaliser l'acquisition de la Banque canadienne de l'Ouest (« CWB ») (TSX : CWB), une institution financière établie en Alberta, qui dessert les provinces de l'Ouest canadien. À la suite de cette transaction , la CDPQ se hissera au deuxième rang des plus importants actionnaires de la Banque Nationale.

Cette acquisition, qui représente une transaction de 5 G$, permettra la combinaison de deux banques canadiennes en pleine croissance ayant des empreintes complémentaires, un héritage entrepreneurial similaire ainsi qu'un modèle de service commun centré sur les régions. À terme, la banque regroupée pourra offrir plus de services complets à travers le Canada.

« La CDPQ est fière de poursuivre son engagement de longue date envers la Banque Nationale en prenant part à cette acquisition transformative qui lui permettra d'exécuter un nouveau pan de son plan d'expansion », affirme Vincent Delisle, premier vice-président et chef des Marchés liquides de la CDPQ. « Cet investissement est parfaitement aligné avec notre stratégie d'élargir la portée des entreprises du Québec afin de consolider leur position de leader dans leur secteur. »

« Cette transaction est axée sur la croissance et rassemble deux grandes banques ayant une empreinte complémentaire dans les services bancaires personnels et commerciaux », explique Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale. « Nous sommes ravis de faire cette acquisition aux côtés de la CDPQ qui, par son investissement, nous permet de réaliser un pas en avant dans notre stratégie pancanadienne visant à étendre nos activités à l'ensemble du pays. »

Rappelons que la première participation de la CDPQ dans la Banque Nationale du Canada remonte à plus de 40 ans.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 434 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez‑nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

Pour de plus amples informations

KATE MONFETTE

Directrice, Relations médias

+ 1 438 525-2520

[email protected]

SOURCE CDPQ