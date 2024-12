MONTRÉAL et WALTHAM, Mass., le 16 déc. 2024 /CNW/ - La CDPQ, un groupe d'investissement mondial, et TerraPact, propriétaire et exploitant immobilier soutenant les secteurs des services sans fil, à large bande et énergétiques américains, annoncent aujourd'hui la conclusion d'un accord en vertu duquel la CDPQ fournira 240 M$ US (335 M$ CA) sous forme de financement de premier rang afin de soutenir la croissance du portefeuille immobilier de TerraPact aux États-Unis et en Colombie-Britannique, au Canada. Cet investissement permettra également le refinancement de la structure de la dette existante.

TerraPact, une société de portefeuille de Columbia Capital, exploite une plateforme très diversifiée composée de baux fonciers à long terme et de droits de passage pour plus de 700 actifs. La plateforme bénéficie de flux de trésorerie résilients et de long terme, car chaque site est doté d'infrastructures numériques, énergétiques et de services publics critiques.

« TerraPact est une plateforme de location foncière stratégique qui occupe une place centrale dans la chaîne de valeur des infrastructures de connectivité et d'énergie en Amérique du Nord », a déclaré Marc Cormier, premier vice-président et chef du Revenu fixe à la CDPQ. « Avec cette transaction, la CDPQ fournit, à titre de prêteur unique, une solution de financement d'infrastructures sur mesure pour propulser les ambitions de croissance de TerraPact pour des années à venir. »

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec la CDPQ », a confié Ben Myers, PDG de TerraPact. « Ce financement de croissance nous permettra de poursuivre notre stratégie pluriannuelle en vue de devenir l'un des plus grands propriétaires fonciers d'infrastructures numériques et énergétiques en Amérique. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée d'aller de l'avant avec l'équipe de financement de la CDPQ, la meilleure dans le domaine. »

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 452 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DE TERRAPACT

Fondée en 2012 et ayant son siège social à Waltham, au Massachusetts, TerraPact est l'un des principaux acquéreurs et gestionnaires d'actifs immobiliers essentiels aux infrastructures des secteurs des communications sans fil, à large bande et énergétiques en Amérique du Nord. TerraPact offre aux propriétaires d'actifs une occasion unique de céder et de monétiser leurs avoirs par le biais de transactions flexibles et profitables d'un point de vue économique. Pour en savoir davantage, visitez terrapact.com.

À PROPOS DE COLUMBIA CAPITAL

Columbia Capital a été fondée il y a plus de 30 ans et, depuis, a élaboré un modèle d'investissement reproductible dirigé par une équipe spécialisée et expérimentée. Columbia se concentre sur les investissements dans les infrastructures numériques, les technologies d'entreprise et de mobilité et a levé plus de 8 G$ en engagements de fonds. Pour en savoir davantage, visitez www.colcap.com.

