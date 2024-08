Création du nouveau leader mondial dans le secteur de l'énergie

MONTRÉAL, le 12 août 2024 /CNW/ - La CDPQ annonce un investissement de 158 M$ dans WSP Global Inc. (TSX: WSP), une firme globale de services professionnels de premier plan, afin de lui permettre de réaliser l'acquisition de POWER Engineers, une importante société américaine en consultation dédiée au secteur de l'énergie.

Cette acquisition stratégique, d'une valeur de 2,4 G$, permettra à WSP de renforcer sa présence dans le domaine de l'énergie et de se hisser à la tête des leaders mondiaux dans ce segment avec l'ajout d'environ 4 000 professionnels spécialisés dans ce secteur. L'intégration de POWER Engineers au portefeuille de WSP sera complémentaire à ses trois autres segments porteurs : transport et infrastructure, sciences de la terre et environnement ainsi que bâtiment.

« Par cet investissement, la CDPQ réaffirme son engagement de longue date envers WSP afin de lui permettre de prendre une position d'influence dans le secteur de l'énergie à l'échelle mondiale et de contribuer à la transition en cours », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. « Cela s'inscrit dans notre stratégie qui vise à appuyer l'expansion internationale d'entreprises solidement ancrées au Québec et à favoriser leur croissance durable ».

« Cette acquisition nous placera à l'avant-garde de la transition énergétique. Je tiens à souligner la confiance et l'engagement de la CDPQ envers notre organisation, alors que nous prévoyons étendre notre portée et promouvoir un avenir encore plus durable à travers le globe », commente Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP.

Depuis son entrée au capital de WSP en 2011, la CDPQ a accompagné l'entreprise dans son plan d'expansion. L'annonce d'aujourd'hui représente d'ailleurs le 8e investissement financé par cet investisseur institutionnel, incluant de nombreuses acquisitions transformationnelles. À la suite de cette transaction, la CDPQ demeurera le plus important actionnaire de la société.

