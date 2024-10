Ce programme novateur combine des prêts de premier rang et de type Commercial Property Assessed Clean Energy (C-PACE), offrant un guichet unique pour les prêts-relais et à la construction afin de répondre à la demande croissante de financement immobilier durable.





Le programme vise à favoriser l'adoption de mesures en matière d'efficacité énergétique, de conservation de l'eau, d'énergie renouvelable et de résilience afin de réduire l'impact environnemental et d'améliorer la durabilité des bâtiments.

NEW YORK et MONTRÉAL, le 7 oct. 2024 /CNW/ - La CDPQ, un groupe mondial d'investissement, et Nuveen Green Capital (NGC), un chef de file en solutions de financement immobilier commercial durable, ont annoncé aujourd'hui le lancement d'un programme intégré de financement immobilier commercial durable de 600 M$ US (830 M$ CA). Cette offre novatrice destinée au marché immobilier commercial américain combine du financement de type Commercial Property Assessed Clean Energy (C-PACE) et des prêts relais de premier rang et à la construction.

Cette solution à guichet unique constitue une source importante de capital souple, engagé et discrétionnaire pour de nouvelles constructions de grande envergure. Elle propose des prêts-relais dans les principales catégories d'actifs et les principaux marchés, et stimule l'adoption de mesures de durabilité dans les immeubles commerciaux. En tant que fournisseur de premier plan de financements C-PACE aux États-Unis, NGC agira à titre d'agent d'approvisionnement principal pour le programme.

« La construction d'immeubles plus écologiques et la réduction de l'empreinte carbone de l'environnement bâti peuvent générer beaucoup de valeur. Grâce à ce programme de financement unique, nous sommes en mesure d'accélérer la mise en œuvre de mesures respectueuses de l'environnement pour les propriétaires et promoteurs d'immeubles commerciaux », a déclaré Marc Cormier, premier vice-président et chef du Revenu fixe de la CDPQ. « Nous sommes ravis d'allier notre capital de long terme à la vaste expertise de Nuveen Green Capital afin d'offrir une solution financière intégrée durable, parfaitement alignée à la stratégie climatique de la CDPQ et à son engagement à décarboner l'économie réelle. »

« Le grand engagement de la CDPQ en matière de durabilité et son excellent bilan au chapitre de l'innovation concordent très bien avec notre mission », a déclaré Jessica Bailey, présidente et chef de la direction de Nuveen Green Capital. « Ce programme représente une autre étape importante pour les financements C-PACE et pour Nuveen Green Capital. Nous sommes heureux de collaborer avec la CDPQ afin de mettre sur pied ce guichet unique de prêts-relais et de prêts à la construction pour répondre au besoin croissant de financement immobilier commercial. »

Aligné sur les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme C-PACE est une initiative de financement immobilier commercial américaine visant à promouvoir un environnement bâti plus propre et plus sûr. Dans les 40 États où il est offert, les propriétaires d'immeubles commerciaux peuvent obtenir du financement à long terme relutif pour des mesures d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, de conservation de l'eau et de résilience climatique visant des projets de construction, de rénovation ou de recapitalisation post-construction.

Depuis le lancement du premier programme de financement C-PACE en 2014, NGC a été à l'avant-garde de l'établissement de cette catégorie d'actif. Aujourd'hui, le marché américain entourant le programme C-PACE dépasse les 7 G$ US en activités de financement et touche plus de 2 300 projetsi. En 2023, NGC était à l'origine de 41 % du volume total des financements en lien avec ce programmeii.

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 452 G$ CA. Pour en savoir plus, consultez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

Nuveen Green Capital est un chef de file national en solutions de financement immobilier commercial durable et une société affiliée de Nuveen, gestionnaire de placement de TIAA, qui détient un actif sous gestion de plus de 1 000 G$ US. Créée en 2015 par les fondateurs et les organismes de normalisation du secteur C-PACE, Nuveen Green Capital est un fournisseur de capital privé qui s'emploie à faire de la durabilité une décision financière judicieuse pour les propriétaires d'immeubles commerciaux cherchant à améliorer l'efficacité énergétique, la conservation de l'eau et la résilience de leurs propriétés. Pour en savoir plus, consultez le site www.nuveen.com/greencapital.

