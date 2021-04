La CDPQ co-investira jusqu'à 125 M$ US dans des solutions durables

CHICAGO et MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - Energize Ventures, un gestionnaire de placements alternatifs de premier plan, et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, ont annoncé aujourd'hui la création d'un partenariat de co-investissement dans le cadre duquel la CDPQ investira jusqu'à 125 M$ US d'ici trois ans dans des sociétés de capital de risque qui cherchent à accélérer la transformation numérique des secteurs de l'énergie et de l'industrie durable.

La CDPQ a arrêté son choix de partenaire sur Energize après avoir mené un examen du marché et des occasions de co-investissement potentielles. L'entente s'ajoute à la relation existante de la CDPQ avec Energize Ventures, puisque la CDPQ est commanditaire du fonds Energize Ventures I et commanditaire clé du fonds Energize Ventures II. Les deux organisations conviennent que la plateforme d'investissement institutionnel et le portefeuille d'infrastructures d'envergure mondiale de la CDPQ cadrent bien avec l'objectif d'Energize d'offrir des rendements de premier ordre, tout en accélérant la transition énergétique et industrielle.

Dans le cadre de cette entente, Energize et la CDPQ partageront leurs connaissances en matière de climat et d'investissements durables, en mettant l'accent sur les innovations numériques qui font progresser la transition énergétique. Les technologies visant à lutter contre les changements climatiques, l'électrification des transports, l'accélération du déploiement et de l'adoption des énergies renouvelables sont quelques exemples de secteurs d'investissement potentiels.

« La transition énergétique s'accélère encore plus rapidement que prévu », a déclaré John Tough, associé directeur d'Energize Ventures. « Il s'agit d'une occasion formidable pour des sociétés innovantes présentes dans les infrastructures essentielles, la mobilité, les énergies renouvelables et d'autres secteurs durables d'émerger et de conquérir d'importantes parts de marché. En tant qu'investisseur institutionnel de premier plan doté d'une expertise et d'une portée importante dans les secteurs durables, la CDPQ est le partenaire idéal pour co-investir dans des solutions numériques qui accélèrent cette transformation cruciale. »

« Dans le cadre de son engagement de longue date à investir dans des solutions qui luttent contre les changements climatiques, la CDPQ continue de développer des occasions d'investissements, aux côtés de partenaires stratégiques, dans des initiatives innovantes et durables », a déclaré Mario Therrien, chef des Fonds d'investissement et de la gestion externe à la CDPQ. « Nous avons choisi Energize comme partenaire parce que cette entreprise a démontré sa capacité à repérer des placements de qualité dans le secteur de l'énergie, tout en bâtissant un avenir propre et pérenne. »

En 2017, la CDPQ s'est engagée à réduire l'empreinte carbone de son portefeuille de 25 % par dollar investi d'ici 2025. Ce faisant, la CDPQ est devenue le premier investisseur institutionnel en Amérique du Nord à établir une cible de réduction de l'intensité des gaz à effet de serre pour l'ensemble de ses catégories d'actif. Le climat est désormais pris en compte dans toutes ses décisions d'investissement, un élément essentiel qui lui permet de rendre son portefeuille plus durable. Au cours des deux dernières années, la valeur du portefeuille d'actifs sobres en carbone de la CDPQ a augmenté de 95 %, pour atteindre 34 G$ US.

Energize Ventures investit dans des technologies numériques qui accélèrent la transition énergétique et industrielle durable, en mettant l'accent sur les innovations en matière de logiciels et de modèles d'affaires. À ce jour, le fonds Energize I a investi près de 200 M$ US dans 14 sociétés. Parmi ces investissements, mentionnons Volta Charging, Aurora Solar, Jupiter Intelligence, Fast Radius et DroneDeploy.

À propos d'Energize Ventures

Energize Ventures est un gestionnaire de placements alternatifs mondial de premier plan axé sur l'accélération de la transformation numérique dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie durable. Fondée en 2016, Energize a financé à ce jour 14 sociétés et est soutenue par des sociétés en commandite stratégiques et institutionnelles, notamment la CDPQ, Invenergy, Schneider Electric, General Electric et Caterpillar. Forte d'une expertise sectorielle et opérationnelle inégalée, Energize travaille en partenariat avec ses sociétés en portefeuille pour réaliser leur plein potentiel, des premiers stades de la commercialisation à l'entrée sur les marchés publics en passant par l'expansion de la croissance. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Energize Ventures, visitez le site Web www.energize.vc.

À propos de la CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2020, l'actif net de la CDPQ totalisait 365,5 G$ CA. Pour obtenir plus de renseignements sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Renseignements: MISSION CONTROL COMMUNICATIONS pour Energize Ventures, [email protected]; CONRAD HARRINGTON, Directeur principal, Relations médias internationales, CDPQ, +1 514 847-5493, [email protected]

Liens connexes

https://www.cdpq.com/