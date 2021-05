Grâce à cette acquisition, Vision7 International, We Are Social et fuseproject profiteront d'un investissement en capital humain, relationnel et financier qui leur permettra de faire évoluer leur stratégie de croissance.

MONTRÉAL, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un groupe mondial d'investissement, et CVC Capital Partners (CVC), une société mondiale privée de premier plan spécialisée dans le financement par capitaux et les conseils en placement, ont conclu une entente avec BlueFocus Intelligent Communication Group visant l'acquisition, par la CDPQ et CVC Capital Partners Asia V, d'une participation majoritaire dans son groupe d'agences international, représenté sous la filiale BlueFocus International. Cette transaction permettra de créer une plateforme mondiale dont le siège social sera situé à Québec et qui réunira trois groupes d'agences : Vision7 International , qui compte les agences Cossette, Cossette Média, Eleven et Citoyen, ainsi que We Are Social (Londres, Angleterre) et fuseproject (San Francisco, États-Unis).

L'entente entraînera la création d'un groupe mondial d'agences de publicité et de services de marketing axées sur le numérique et la technologie. Grâce au partenariat, le nouveau groupe disposera des fonds nécessaires à l'exécution de sa stratégie de croissance, qui repose sur l'expansion des marchés et de son offre technologique et de données, ainsi que sur le développement de son bassin de talents. La nouvelle entité compte plus de 2 500 employés répartis dans 12 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et dans la région de l'Asie-Pacifique.

Le réseau mondial et les partenariats de la CDPQ et de CVC procureront au groupe l'accès à du capital humain et relationnel stratégique, qui sera au cœur de ses plans d'expansion.

« Notre partenariat avec la CDPQ et CVC nous permettra de poursuivre notre stratégie d'expansion et de transformation », a déclaré Brett Marchand, président et chef de la direction de Vision7 International, qui sera désormais chef de la direction de la nouvelle entité. « Cet investissement dans notre expansion géographique et dans l'accroissement de nos capacités, de même que dans les offres technologiques et de données de prochaine génération, nous permettra d'offrir des services de pointe à nos clients et des occasions de développement sans égales à nos talents partout dans le monde. »

« La CDPQ est très fière de participer à cette transaction qui permettra la naissance d'un nouveau groupe mondial en communication et marketing dont le centre d'expertise et le siège social seront établis au Québec », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable. « Cet investissement, qui s'inscrit dans notre volonté d'appuyer les entreprises dans leur croissance et internationalisation, permettra à l'entreprise de réaliser son plan ambitieux de développement qui mise notamment sur son expansion dans certains marchés internationaux. »

CVC est en bonne posture pour soutenir cette stratégie, compte tenu de l'expérience qu'elle a acquise lors de l'expansion réussie de fournisseurs de services de calibre international comme Alix Partners, Teneo et TMF Group. « CVC est impressionnée par cette occasion de croissance accélérée », a souligné Scott Chen, directeur général de CVC Capital Partners. « Nous n'avons pas pu laisser passer l'occasion unique d'investir dans ce groupe d'agences de premier plan aux capacités technologiques remarquables et nous avons hâte de travailler avec leurs talentueuses équipes de direction pour amener chaque agence à un niveau supérieur. »

La transaction, qui est soumise à l'approbation des organismes de réglementation et à certaines conditions de clôture usuelles, devrait être complétée au troisième trimestre de 2021. Aucune autre condition de l'entente n'est révélée. PJT Partners est le conseiller financier exclusif de BlueFocus Intelligent Communication Group et RBC Marchés des Capitaux le conseiller financier des filiales de BlueFocus International. White & Case et McCarthy Tetrault LLP ont agi à titre de conseillers juridique de CVC, alors que Fasken a agi à titre de conseiller juridique pour la CDPQ et Norton Rose Fulbright à titre de conseiller juridique des filiales de BlueFocus International.

À propos de la CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2020, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 365,5 G$ CA.

À propos de CVC Capital Partners

CVC, dont les actifs sous gestion se chiffrent à environ 118 milliards de dollars américains, est une société mondiale privée de premier plan spécialisée dans le financement par capitaux et les conseils en placement et constituée d'un réseau de 23 bureaux en Europe, en Asie et aux États-Unis. Depuis sa fondation en 1981, CVC a obtenu des engagements totalisant plus de 160 milliards de dollars auprès de certains des plus grands investisseurs institutionnels de la planète dans ses investissements privés et ses stratégies de crédit. Les fonds gérés ou conseillés par CVC ont des investissements dans plus de 90 sociétés dans le monde, dont les ventes annuelles combinées se chiffrent à environ 100 milliards de dollars américains et qui emploient plus de 450 000 personnes.

À propos de CVC Asia

Établi depuis 1999, CVC compte un des plus importants et des plus anciens réseaux panrégionaux de bureaux de financement par capitaux en Asie. Sa stratégie de financement repose sur des investissements contrôlés et en partenariat dans des sociétés de grande qualité, dont la valeur se situe habituellement entre 250 millions et 1,5 milliard de dollars. Pour de plus amples renseignements sur les fonds de CVC dans la région de l'Asie-Pacifique, visitez www.cvc.com/private-equity/asia.

À propos de BFICG

Fondée en 1996, BlueFocus Intelligent Communication Group, est la plus importante entreprise chinoise de publicité, de relations publiques, de marketing numérique et de communications. BlueFocus propose des services de marketing intelligent qui comprennent le marketing numérique, les relations publiques, la publicité mobile et traditionnelle, la production créative liée aux médias, les achats médias, les solutions de commerce électronique, la GRC infonuagique, l'analyse des mégadonnées, ainsi que l'insight et le marketing lié aux médias sociaux. BlueFocus est devenue une société ouverte à la Bourse de Shenzhen en 2010 et étend depuis ses activités numériques et opérationnelles auprès de plus de 1 500 marques à l'échelle mondiale.

