La CDPQ portera à 50 % sa participation stratégique dans Apraava Energy, faisant de cette dernière une coentreprise détenue à parts égales par la CDPQ et CLP





CLP se réjouit de l'augmentation de la participation de la CDPQ dans Apraava Energy, qui pourra jouer un rôle clé dans la décarbonation de l'économie indienne

MONTRÉAL et HONG KONG, le 12 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La CDPQ, un groupe mondial d'investissement, et CLP Group (CLP), l'une des plus importantes entreprises d'électricité appartenant au secteur privé en Asie, ont annoncé aujourd'hui être parvenu à un accord pour la vente par CLP d'une participation de 10 % dans Apraava Energy à la CDPQ, ce qui porte à 50 % la participation respective des deux sociétés.

Cette transaction renforce l'engagement conjoint de la CDPQ et de CLP à l'égard de l'accélération de la transition vers une économie plus verte en Inde. La CDPQ est devenue actionnaire stratégique d'Apraava Energy en 2018, avec l'acquisition d'une participation de 40 % dans la société. Depuis, Apraava Energy a réalisé de nombreux investissements fructueux liés à la transition énergétique. Apraava Energy pourra maintenant se concentrer activement sur ses investissements dans des projets d'énergie propre et de transport d'électricité, et sur l'avancement de ces initiatives. À la suite de cette transaction, la CDPQ disposera par ailleurs de droits de gouvernance accrus et égaux à ceux de CLP au sein d'Apraava Energy.

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures de la CDPQ, a affirmé : « Depuis notre investissement dans Apraava Energy il y a près de quatre ans, la CDPQ a travaillé de concert avec CLP pour faire d'Apraava un véritable chef de file en matière de développement durable doté d'un plan concret de transition vers les énergies renouvelables. Nous sommes ravis d'augmenter notre participation dans l'entreprise, ce qui nous permettra de contribuer à faire avancer ce programme tout en soutenant la volonté de l'Inde de fournir une énergie propre et durable à tous. »

M. Richard Lancaster, président et chef de la direction de CLP Holdings, a déclaré : « Cette transaction témoigne de la réussite du partenariat que nous bâtissons avec la CDPQ depuis 2018 et traduit notre arrimage stratégique et notre engagement conjoint. Nous partageons l'objectif de trouver des occasions d'investissement dans des projets d'infrastructure neutres en carbone dans le but de soutenir la transition énergétique de l'Inde. Nous croyons fermement que ce changement crée une plateforme plus solide pour saisir ces occasions. »

M. Rajiv Ranjan Mishra, directeur général d'Apraava Energy, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants envers nos actionnaires, CLP et la CDPQ, pour leur soutien inébranlable et la confiance qu'ils ont en Apraava Energy. À leurs côtés, Apraava Energy soutiendra l'objectif de l'Inde d'offrir une énergie propre et fiable à tous dans le cadre du développement d'une économie plus verte. Nous continuerons à bâtir une société énergétique durable qui n'investira que dans occasions de croissance à faible intensité carbone, dont la production, le transport et la distribution d'énergie renouvelable, ainsi que d'autres activités énergétiques axées sur le client. Nos décisions et nos efforts incarneront dorénavant l'énergie en action, ce qui créera de la valeur pour toutes nos parties prenantes. »

La transaction est évaluée à 6,6 milliards de roupies (environ 653 millions $ de Hong Kong, ou 83 millions $ américains). La réalisation de la transaction est soumise à diverses conditions préalables, y compris les approbations réglementaires.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 419,8 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.



CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DE CLP GROUP

CLP Group est l'une des plus grandes entreprises d'électricité appartenant au secteur privé d'Asie Pacifique, avec des investissements à Hong Kong, en Chine continentale, en Australie, en Inde, en Asie du Sud-Est et à Taïwan. CLP Holdings Limited, inscrite à la Bourse de Hong Kong, est la société de portefeuille de CLP Group, laquelle possède un portefeuille diversifié d'actifs de production d'énergie ayant recours à un vaste éventail de combustibles, dont le charbon, le pétrole, le nucléaire et des sources renouvelables.

Par l'intermédiaire de CLP Power Hong Kong Limited, CLP Group exploite un fournisseur d'électricité à intégration verticale qui procure un volume très fiable d'électricité à 80 % de la population de Hong Kong. En Chine continentale, CLP Group est le plus grand producteur d'énergie externe indépendant, mettant l'accent sur l'énergie à faible intensité carbone. En Australie, la filiale en propriété exclusive EnergyAustralia est un chef de file des sociétés énergétiques intégrées, et elle fournit gaz et électricité à près de 2,44 millions de ménages et entreprises. Apraava Energy (auparavant appelée CLP India) est l'un des plus importants producteurs d'énergie renouvelable en Inde avec des activités les domaines de la production et du transport d'électricité.

CLP Holdings figure parmi les entreprises de l'indice Global Dow, qui comprend les titres de 150 des entreprises représentant les meilleurs placements dans le monde, de l'indice Dow Jones Sustainability Asia Pacific (DJSI Asia Pacific), de l'indice Dow Jones Sustainability Asia Pacific 40 (DJSI Asia Pacific 40), du Hang Seng Corporate Sustainability Index Series et du FTSE4Good Index Series.

À PROPOS D'APRAAVA ENERGY

Apraava Energy est une société d'électricité diversifiée dont le siège social est situé à Mumbai. Fondée en 2002, Apraava Energy est passée d'une entreprise à actif unique à une organisation tournée vers l'avenir et soucieuse du climat. Son portefeuille diversifié comprend 3 150 MW de capacité installée, dont 924 MW de projets éoliens et 250 MW de projets d'énergie solaire dans sept États, en plus de deux actifs dans le secteur du transport de l'électricité. De plus, la société construit actuellement un parc éolien de 251 MW qui, une fois terminé, sera le plus important actif éolien à ce jour.

