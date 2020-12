MONTRÉAL et NEW YORK, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (la CDPQ), un investisseur institutionnel de premier plan, a annoncé un investissement stratégique dans le Groupe IEX (IEX), une société de services financiers établie à New York et le huitième plus important opérateur boursier à l'échelle mondiale, selon la valeur des actions négociées quotidiennement. La CDPQ se joint à d'autres investisseurs de premier plan dans IEX, qui se sont engagés à concrétiser la vision et la stratégie de la société.

« La CDPQ est un investisseur de croissance ayant un historique de réalisations exceptionnel et une grande connaissance des marchés de la technologie et des capitaux. Son appui à titre d'investisseur nous permettra d'amorcer une nouvelle étape de croissance et d'innovation, ce qui en fait un excellent partenaire de long terme pour IEX », a déclaré Brad Katsuyama, cofondateur et PDG du Groupe IEX. « D'importantes sources de croissance se dessinent à l'horizon pour la bourse IEX Exchange et nos activités hors bourse et ce partenariat permettra de réaliser nos objectifs stratégiques. »

Le Groupe IEX est une société de technologie financière qui exploite Investors' Exchange LLC (« IEX Exchange »), une bourse américaine qui s'engage à servir l'ensemble des intervenants du marché. En moyenne, plus de 12 G$ en actions sont négociés sur IEX Exchange au quotidien. Plus récemment, la société a lancé IEX Cloud, qui présente un nouveau modèle offrant aux professionnels du secteur des affaires et aux développeurs d'applications des données financières de haute qualité à un prix abordable.

« IEX possède une expérience reconnue dans l'élaboration de technologies et de services alignés sur l'évolution des marchés financiers et contribue à diversifier les possibilités offertes aux investisseurs. De plus, cette transaction renforce la présence de la CDPQ dans des secteurs clés comme les technologies financières, les renseignements financiers et les mégadonnées » a déclaré Alexandre Synnett, premier vice-président et chef des Technologies. « Nous sommes heureux de soutenir l'équipe de direction du Groupe IEX dans la mise en œuvre de nouvelles initiatives de croissance. »

Sara Furber, directrice des finances du Groupe IEX, a ajouté : « Nous sommes très heureux de compter la CDPQ parmi nos investisseurs en raison de son engagement à concrétiser notre stratégie de croissance à long terme pour IEX Exchange et nos nouveaux projets comme IEX Cloud. »

À PROPOS DU GROUPE IEX

Le Groupe IEX est une société de technologie financière qui exploite Investors' Exchange LLC (« IEX Exchange »), une bourse américaine desservant tous les intervenants du marché. En 2019, IEX a lancé sa plateforme infonuagique de données financières, IEX Cloud, qui simplifie l'accès et l'utilisation de données financières de haute qualité provenant de l'ensemble du secteur. Pour de plus amples informations sur la bourse et les autres activités d'IEX, consultez le www.iextrading.com ou recherchez « IEX » en ligne.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 333,0 G$ CA au 30 juin 2020. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

