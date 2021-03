La CDPQ crée Repères numériques

Une initiative pour favoriser l'implantation d'une culture d'affaires numérique chez les PME du Québec

MONTRÉAL, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) lance Repères numériques, un parcours de formation et d'accompagnement destiné exclusivement aux PME québécoises afin qu'elles implantent une culture d'affaires numérique au sein de leur organisation. Concret et pratique, ce programme d'un an vise à générer des changements durables et une meilleure capacité d'évoluer et compétitionner dans un environnement d'affaires numériques chez une cinquantaine de PME. Celles-ci seront sélectionnées à travers l'ensemble du Québec et seront issues de différents secteurs d'activités.

La pandémie a rapidement changé l'environnement d'affaires des entreprises, de l'approvisionnement jusqu'à la relation client. Bien au-delà de la technologie elle-même, la culture et la capacité de comprendre et d'agir dans l'environnement numérique sont devenues encore plus essentielles pour assurer la pérennité de l'entreprise.

Faire évoluer les mentalités

Bien que les dirigeants de PME soient conscients de l'importance d'accélérer leur transition, un important potentiel d'amélioration demeure dans l'adoption d'une culture d'affaires numérique dans l'ensemble des fonctions-clés des entreprises, afin de générer de la croissance et d'assurer leur compétitivité sur les marchés.

« La technologie ne doit pas se limiter à un secteur, mais elle doit se déployer dans l'ensemble de l'organisation », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable. « C'est dans ce contexte que l'on souhaite outiller les dirigeants des PME sur les connaissances et les réflexes à développer, les actions à poser et les comportements à adopter pour faire face à l'environnement numérique d'aujourd'hui et pouvoir en tirer profit. »

Un parcours personnalisé

« Au cours des derniers mois, nous avons sondé des dirigeants de PME pour bien prendre le pouls de leurs besoins. Cela nous a amené à développer un programme sur mesure qui se concentre sur l'adaptation des stratégies et des pratiques d'affaires dans un environnement numérique qui ne cesse d'évoluer », ajoute Kim Thomassin.

Repères numériques s'adressera aux dirigeants et à leur équipe. D'une durée de 12 mois et débutant à l'automne 2021, l'initiative se déclinera ainsi :

Fixation d'objectifs personnalisés à chacune des PME à la suite d'un audit de la maturité numérique de l'entreprise.

Création de cohortes d'entrepreneurs participants en fonction des résultats de l'audit et de besoins similaires.

Parcours pédagogique ciblé offrant aux différentes cohortes d'entrepreneurs des activités collectives telles que des ateliers, des conférences exclusives, des classes de maître, etc.

Accompagnement par un coach d'affaires qui assistera les entrepreneurs et leur équipe dans la définition et l'implantation d'un plan d'action au sein de leur PME.

Organisation de forums ouverts qui favoriseront le réseautage, l'échange de meilleures pratiques et le codéveloppement entre entrepreneurs.

Évaluation et mesure des résultats à la suite d'un audit en fin de parcours.

Des thèmes tels que l'évolution de la technologie et ses impacts, les comportements des consommateurs et l'expérience numérique des employés y seront notamment abordés tout au long du parcours.

La sélection des PME

Les entreprises intéressées auront jusqu'au 9 avril prochain pour compléter leur demande d'admission, après quoi un comité procédera à la sélection des 50 PME.

Pour être éligibles à Repères numériques, les PME devront satisfaire les critères suivants :

Avoir la volonté d'implanter une culture d'affaires numérique au sein de leur entreprise

Posséder un chiffre d'affaires qui oscille entre 5 M$ à 35 M$

Être rentables et présenter des perspectives de croissance prometteuses dans leur secteur

