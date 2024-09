MONTRÉAL, le 30 sept. 2024 /CNW/ - La CDPQ, un groupe mondial d'investissement, annonce aujourd'hui un investissement additionnel de près de 378 millions $ dans Saputo inc. (TSE : SAP), un chef de file mondial de la transformation, de la production, de la mise en marché et de la distribution de produits laitiers.

La participation de la CDPQ dans l'entreprise totalise désormais près de 4,5 %, à la suite de l'acquisition de 13,5 millions d'actions au prix de 27,96 $ par action. La première prise de participation de la CDPQ dans Saputo remonte à 1997.

Fondé en 1954 à Montréal, Saputo est aujourd'hui l'un des dix plus importants transformateurs laitiers à l'échelle mondiale. L'entreprise québécoise produit et distribue une vaste gamme de produits laitiers, au Canada, en Australie et en Argentine, notamment. Aux États-Unis, Saputo est l'un des trois plus grands fabricants de fromage, en plus d'être le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières au Royaume-Uni.

« La CDPQ est fière de continuer à appuyer Saputo, une entreprise québécoise de premier plan, en augmentant sa participation dans ce leader mondial de la transformation des produits laitiers », déclare Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe du Québec à la CDPQ. « Nous sommes actionnaire de la société depuis maintenant près de 30 ans, et cet investissement s'inscrit dans notre stratégie qui vise à favoriser l'essor de champions nord-américains et internationaux, tout en générant des bénéfices au Québec. »

