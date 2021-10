La CDPQ attristée par le décès de Michel Nadeau

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW/ - C'est avec tristesse que les employés de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ont appris le décès de monsieur Michel Nadeau, qui y a œuvré pendant 18 ans.

« Au nom de tous les employés de la CDPQ, je tiens à souligner la grande contribution de Michel Nadeau dans l'histoire de cette organisation importante que nous avons le privilège de servir, au bénéfice des Québécois, a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ. Aussi bien pendant ses nombreuses années au service de la CDPQ qu'à la tête de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques, en passant par sa participation active à titre d'expert aux conversations sur la finance, les affaires et la saine gouvernance, son engagement public a pris diverses formes. Aujourd'hui, c'est la voix d'un expert apprécié et pertinent qui vient de s'éteindre au Québec. Nos pensées vont à la famille et aux proches de M. Nadeau, à qui nous offrons nos plus sincères condoléances », a ajouté M. Emond.

Parcours de M. Nadeau à la CDPQ

C'est en 1984 que M. Nadeau fait son entrée à la CDPQ à titre de premier vice-président, Planification et relations avec les déposants. Au cours de ses 18 années de service, il occupe différents postes au sein de la haute direction, d'abord sous Jean Campeau, puis sous le tandem Jean-Claude Delorme et Guy Savard et, enfin, sous Jean-Claude Scraire, qui en fait son bras droit. En 1995, il est ainsi nommé directeur général adjoint, en plus de piloter l'équipe Grands marchés. En 2001, il devient président de CDP Capital, qui regroupait les activités de gestion d'actifs et qui chapeautait les filiales Marchés mondiaux, Placements privés et Groupe immobilier; en somme, tout ce qui était lié à la gestion externe, aux opérations et aux placements, à la trésorerie et aux investissements stratégiques.

La période de 1984 à 2002 se caractérise par une hausse importante de l'actif net de la CDPQ, passé de 20 G$ à 78 G$, et par des investissements accrus sur les marchés mondiaux. Parmi les autres faits marquants, soulignons un amendement législatif qui permet à la CDPQ d'investir jusqu'à 70 % de son portefeuille en actions, ainsi que l'essor de ses investissements en immobilier.

M. Nadeau participe à de nombreuses transactions d'envergure, dont l'acquisition de Vidéotron par Québecor - la plus importante alors jamais réalisée - et la vente de Provigo à Loblaws - où il parvient à faire monter les enchères et à forcer la société à s'approvisionner localement. Notons aussi son implication dans la première opération de mondialisation de la CDPQ au tournant du millénaire, avec l'ouverture de plusieurs bureaux à l'international. Il quitte CDPQ Capital en septembre 2002.

Après son passage à la CDPQ, Michel Nadeau assume diverses fonctions comme conseiller, membre de conseils d'administration et professeur de journalisme. En 2005, il cofonde avec Yvan Allaire l'Institut sur la gouvernance des organisations privées et publiques (IGOPP), dont il demeurera directeur général jusqu'en 2020. Au cœur de sa mission, un thème qui lui est cher : le renforcement des pratiques de gouvernance et d'éthique au sein de l'industrie financière.

Un des grands sages

Diplômé en sciences politiques et titulaire d'un MBA de l'Université Laval, M. Nadeau commence sa carrière comme journaliste aux pages économiques du journal Le Devoir en 1973, où il sera promu éditorialiste. Ce communicateur aguerri savait manier le verbe et vulgariser les concepts les plus complexes. Pour cette raison, il était un habitué des médias qui sollicitaient son point de vue sur l'économie, la finance et la gouvernance. Sa vision éclairée, sa perspective historique et son esprit critique ont contribué à enrichir la conversation publique.

En un demi-siècle, Michel Nadeau aura été témoin des changements profonds de la société. Plus qu'un observateur lucide, il en aura été un participant actif, contribuant à sa façon à la construction du Québec inc., dont les succès le rendaient fier. Que ce soit au journal Le Devoir, où il ne manquait jamais une occasion de faire rayonner les entreprises québécoises ou à l'IGOPP, où il faisait figure de parrain de la gouvernance, il aura toujours eu à cœur les intérêts du Québec.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Renseignements: Pour de plus amples informations: MAXIME CHAGNON, Chef des relations médias mondiales, + 1 514 847-5493, [email protected]

Liens connexes

https://www.cdpq.com/