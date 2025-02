La CDPQ attristée par le décès de Jean Campeau

MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - C'est avec une grande tristesse que les employé.e.s de la CDPQ ont appris le décès de monsieur Jean Campeau, un homme d'exception qui aura dirigé la destinée de l'organisation pendant une décennie.

« Au nom de tout le personnel de la Caisse, je tiens à saluer le parcours impressionnant et l'immense contribution de M. Campeau à l'évolution de notre organisation », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ. « Sous son leadership, celle-ci aura connu une forte expansion pour devenir l'une des plus importantes institutions financières au pays. S'il y a un fil conducteur dans sa carrière, autant dans le secteur privé que public, c'est certainement son engagement envers l'intérêt collectif. Il aura notamment eu un passage remarqué dans la haute administration ainsi qu'en politique, où il sera député, puis ministre des Finances. À la famille et aux proches de M. Campeau, nous offrons nos plus sincères condoléances », a ajouté M. Emond.

Parcours de Jean Campeau à la CDPQ

C'est en mars 1980 que M. Campeau est nommé président-directeur général de la Caisse de dépôt et placement du Québec, un poste qu'il occupe pendant dix ans, jusqu'à son départ en 1990. Sous son leadership, l'actif net a plus que triplé, passant de 11 à 36 milliards de dollars.

Son mandat se caractérise par une évolution de la stratégie d'investissement de l'organisation. Le portefeuille connaît alors une diversification marquée, et ce, autant du côté des catégories d'actif que sur le plan géographique. Jusqu'alors marginaux, les placements mondiaux prendront de l'ampleur, pour représenter 15 % en 1990.

Sous sa gouverne, le portefeuille d'actions augmente également de façon importante, passant de 13 % en 1980 à 34 % de la valeur marchande de l'actif total en 1990. Cela fait de la CDPQ le principal investisseur boursier au Québec et au Canada. Durant cette période, on assiste également aux premières transactions des équipes sur les marchés boursiers mondiaux. En 1984, la CDPQ réalise par ailleurs son premier placement privé à l'international, dans la Compagnie financière Martin Maurel, en France. C'est aussi sous la direction de M. Campeau que la CDPQ entame ses activités en immobilier, avec l'acquisition d'un premier immeuble de bureaux, le complexe Place Delta à Sainte-Foy en 1980.

Jean Campeau aura été l'un des présidents restés le plus longtemps à la tête de l'organisation. Il laisse un héritage immense qui se fait encore sentir de nos jours et compte à son actif d'innombrables réalisations, qui ont permis de renforcer la position de la CDPQ sur les marchés financiers. Il avait à cœur le double mandat de celle-ci et a su apporter une contribution remarquable au développement économique du Québec.

