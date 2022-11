Première transaction issue de l'enveloppe de transition de 10 G$ CA de la CDPQ visant à décarboner les secteurs les plus émetteurs

MONTRÉAL, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La CDPQ, groupe mondial d'investissement, annonce aujourd'hui avoir contribué en partie au financement d'acquisition de 485 millions d'euros (environ 650 M$ CA) pour soutenir KKR & Co. (NYSE : KKR), une société d'investissement mondiale de premier plan, dans son offre publique d'achat amicale à 100 % du producteur français d'énergie renouvelable indépendant Albioma SA. La CDPQ agit comme prêteur principal, aux côtés de banques et d'autres prêteurs commerciaux.

À l'échelle mondiale, Albioma SA exploite une capacité totale supérieure à 1 GW grâce à ses installations d'énergies thermique, solaire et géothermique situées principalement en France métropolitaine et dans les territoires français d'outre-mer. Conformément à sa stratégie de transition énergétique, la société a entamé la conversion de ses centrales au charbon en centrales alimentées principalement par la biomasse résiduelle. Elle vise ainsi une sortie du charbon d'ici 2025 et prévoit générer 100 % de son électricité à partir d'énergies renouvelables d'ici 2030.

« Albioma SA offre des infrastructures essentielles qui fournissent de l'énergie renouvelable dans les territoires français d'outre-mer et l'entreprise travaille activement à convertir ses centrales thermiques actuelles en vue d'une sortie du charbon. Cet investissement représente pour nous un pas en avant vers la décarbonation des secteurs les plus émetteurs, un défi complexe. Il nous permet également d'appuyer un partenaire de longue date, KKR, dans son engagement à accélérer la transition énergétique », a déclaré Marc Cormier, premier vice-président et chef du Revenu fixe à la CDPQ.

« Cette première transaction issue de notre enveloppe de transition démontre comment le capital de long terme peut mener vers une économie plus durable. Il s'agit d'un exemple concret de la stratégie climatique de la CDPQ et de nos diverses approches d'investissement visant à décarboner l'économie réelle et à accélérer la transition énergétique », a ajouté Marc-André Blanchard, premier vice-président et chef, CDPQ mondial et chef mondial de l'investissement durable.

Pour répondre aux critères de l'enveloppe de transition de la CDPQ, chaque projet doit être assorti d'un plan de décarbonation clair et robuste aligné sur les objectifs de l'Accord de Paris et être évalué par un expert indépendant. Albioma a mis en œuvre son plan de conversion de centrales thermiques vers des sources 100 % biomasse, démontrant ainsi son engagement à l'égard de la transition énergétique.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2022, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 391,6 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales

SOURCE CDPQ

Renseignements: ÉQUIPE DES RELATIONS AVEC LES MÉDIAS : + 1 514 847-5493, [email protected]