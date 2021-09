MONTRÉAL, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), groupe mondial d'investissement, a présenté aujourd'hui sa nouvelle ambition pour lutter contre les changements climatiques. Depuis la mise en œuvre de sa première stratégie climatique en 2017, la CDPQ a dépassé les cibles qu'elle s'était fixées. Elle compte maintenant mettre à profit son expérience pour intensifier ses efforts en vue d'atteindre un portefeuille net-zéro d'ici 2050.

En s'appuyant sur l'expertise acquise par ses équipes au cours des dernières années, la CDPQ a fondé sa nouvelle stratégie climatique sur quatre piliers essentiels et complémentaires pour répondre aux grands défis de la transition.

Deux des piliers s'inscrivent dans la continuité de ce qui a été accompli depuis 2017, tout en rehaussant l'ambition de l'organisation :

Détenir 54 G$ en actifs verts d'ici 2025 pour contribuer activement à une économie plus durable.

Réduire l'intensité carbone de 60 % de l'ensemble de son portefeuille d'ici 2030.

À cela s'ajoutent deux nouveaux piliers qui permettront de franchir la prochaine étape de son action climatique :

Mettre en place une enveloppe de transition de 10 G$ pour décarboner les grands secteurs industriels émetteurs de carbone.

Compléter sa sortie de la production de pétrole d'ici la fin 2022.

En tant qu'investisseur de long terme, la CDPQ a conçu cette stratégie en misant sur une approche distinctive, qui assure le rendement nécessaire à ses déposants tout en contribuant à relever les grands défis posés par les changements climatiques.

« Nous sommes tous concernés par la situation climatique, et on ne peut plus seulement l'aborder avec les mêmes moyens qu'il y a quelques années », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ. « L'urgence d'agir nous pousse à aller plus loin, plus vite, et à innover. Nous devons prendre des décisions importantes sur des enjeux comme la production pétrolière et la décarbonation des secteurs essentiels à nos économies. Avec cette nouvelle stratégie, nous démontrons notre leadership en tant qu'investisseur et nous franchissons la prochaine étape de l'investissement climatique. C'est dans l'intérêt de nos déposants, de nos entreprises en portefeuille et des communautés dans lesquelles nous investissons. »

« Quatre ans après avoir adopté notre première stratégie climatique, nous avons atteint nos cibles et nous les avons même dépassées. Avec sa nouvelle stratégie, la CDPQ déploie son action climatique sur plusieurs fronts, en s'engageant activement auprès des entreprises et en investissant toujours plus dans des actifs verts. Nos équipes continueront d'agir concrètement pour accélérer la transition, au Québec comme ailleurs », a ajouté Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des Placements au Québec et de l'Investissement durable à la CDPQ.

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, la CDPQ innove en mettant en place une enveloppe de transition de 10 G$ visant à décarboner l'économie réelle. Elle accompagnera les entreprises dans les secteurs les plus émetteurs pour soutenir à la source la réduction de l'intensité carbone de leurs activités, en s'appuyant sur des cadres reconnus internationalement.

La CDPQ complétera également sa sortie de la production de pétrole d'ici la fin 2022. Elle se départira de ses actifs restants dans ce secteur, qui représentent 1 % de son portefeuille, afin d'éviter de contribuer à la croissance de l'offre de pétrole à l'échelle mondiale.

La nouvelle stratégie climatique de la CDPQ est disponible sur son site web.

À PROPOS DE LA CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. En tant que groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurance publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 390 G$ CA. Pour obtenir plus de renseignements sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

