MONTRÉAL, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La CDPQ annonce aujourd'hui la nomination de deux dirigeants dans des fonctions centrales pour l'atteinte de ses objectifs stratégiques. Ces nominations permettront de faire profiter l'organisation de talents internes expérimentés qui soutiendront la construction d'un portefeuille de qualité dans un contexte macroéconomique et géopolitique caractérisé par une forte incertitude.

Nomination de Maxime Aucoin à titre de premier vice-président Déposants et Portefeuille global

Maxime Aucoin, qui était déjà responsable des activités de construction de portefeuille, de répartition de l'actif et de gestion des devises, ajoutera à ses responsabilités l'analyse économique et financière, la stratégie globale et le service-conseil aux déposants. Le regroupement de l'ensemble de ces activités complémentaires sous la direction de M. Aucoin permettra d'accroître les synergies et de maximiser l'impact de l'expertise de ses différentes équipes.

Au cours de ses dix dernières années à la CDPQ, M. Aucoin a occupé les postes de vice-président principal, Portefeuille global et de vice-président, Stratégie.

« Je suis très heureux que Maxime Aucoin ait accepté d'ajouter ces fonctions stratégiques à celles déjà sous sa responsabilité. Sa grande capacité à encourager l'innovation chez ses équipes, ainsi que l'étendue de ses compétences et de sa perspective permettront d'augmenter la valeur ajoutée de l'ensemble de ces activités regroupées sous sa direction, au bénéfice de nos déposants », a commenté Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ.

David Latour succèdera à Claude Bergeron à la Direction des risques

Au terme d'un processus de sélection rigoureux, David Latour deviendra premier vice-président Gestion des risques à la suite du départ à la retraite de Claude Bergeron, dans les prochains mois. Il aura alors comme fonction principale d'assurer la bonne gestion du risque lié à nos stratégies d'investissement et à la conduite de nos opérations.

Entré à la CDPQ en 2009, David Latour a consacré plus d'une décennie à des activités reliées à la gestion du risque. Dans ses fonctions, il était responsable de la gestion des risques pour les portefeuilles Taux et Crédit, couvrant ainsi la construction de portefeuille et les analyses transactionnelles. Depuis 2020, il occupe le poste de vice-président, Stratégie et investissement, Solutions de financement, mandat dans le cadre duquel il a contribué à développer un portefeuille de produits de financements privés qui a permis à la CDPQ de s'implanter dans de nouveaux créneaux de marché à travers le monde.

« Par son expérience qui combine à la fois la gestion du risque et de l'investissement, à travers différentes catégories d'actif, tant dans les marchés publics que privés, David Latour a démontré sa capacité à prendre en charge la direction de la gestion du risque à la CDPQ. Je souhaite le féliciter pour sa nomination », a tenu à souligner Charles Emond.

Remerciements

Les nominations présentées découlent des départs annoncés par deux dirigeants de la CDPQ.

Martin Coiteux quittera l'organisation au début du mois de février après quatre ans comme chef de l'Analyse économique, puis de la Stratégie globale.

Pour sa part, Claude Bergeron, chef de la direction des risques, prendra sa retraite après 35 années au service de la CDPQ. M. Bergeron maintiendra son rôle de chef de la direction des risques au cours des prochains mois afin d'assurer un accompagnement et une transition harmonieuse de ses responsabilités.

« Je veux sincèrement remercier Martin qui, dès son arrivée, a su renforcer l'impact de l'analyse économique auprès des équipes d'investissement, pour ensuite procéder à une refonte de notre processus de planification stratégique, afin d'en accroître l'agilité, dans un contexte de marché complexe.

De son côté, Claude prendra sa retraite à la suite d'une carrière remarquable à la Caisse, construite sur 35 années durant lesquelles il a contribué à relever de grands défis pour amener l'organisation là où elle est aujourd'hui. Il laisse un legs majeur qui s'illustre par la solidité de l'institution qu'il a participé à construire et qui est à présent reconnue parmi les plus grands investisseurs au monde », a conclu Charles Emond.

