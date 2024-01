Ivanhoé Cambridge et Otéra Capital deviennent des groupes d'investissement au sein de la CDPQ et conserveront leurs marques respectives dans les marchés

L'intégration vise à bien positionner la CDPQ pour l'avenir, en lui permettant de tirer davantage profit des talents et expertises de l'ensemble du groupe

MONTRÉAL, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Pour l'appuyer dans la réalisation de sa stratégie et optimiser ses activités, la CDPQ annonce aujourd'hui qu'elle intégrera les activités de ses filiales immobilières Ivanhoé Cambridge et Otéra Capital. Cette démarche s'inscrit dans la continuité de l'évolution des filiales immobilières et des nombreuses initiatives mises de l'avant au sein du groupe CDPQ dans les dernières années afin de mettre en place les meilleures pratiques et de dégager des gains d'efficience pour la CDPQ et ses déposants.

L'intégration des filiales immobilières débutera le 29 janvier prochain pour se conclure dans les 18 à 24 prochains mois. Les équipes des services d'entreprise relèveront de celles de la CDPQ dès la semaine prochaine. Les équipes des services d'entreprise sont celles qui appuient les activités des groupes d'investissement au quotidien, et incluent notamment la direction financière, les opérations, les technologies numériques, les ressources humaines, les affaires juridiques, les communications et la gestion des risques.

Les équipes d'investissement des filiales deviendront également des groupes d'investissement de la CDPQ à compter du 29 avril 2024 et poursuivront leurs activités dans les marchés sous leurs marques respectives, soit Ivanhoé Cambridge et Otéra Capital. Les partenaires d'investissement et clients des deux filiales poursuivront leurs relations d'affaires dans le cours normal des activités.

Les bénéfices de l'intégration des filiales immobilières au sein de la CDPQ sont nombreux, en plus des gains d'efficience attendus, notamment :

Concentration accrue sur le métier d'investisseur

Maximisation des relations d'affaires et des partenariats

Présence mondiale consolidée à travers toutes les catégories d'actif et recherche d'occasions d'investissement encore plus intégrées entre elles

Gouvernance harmonisée et plus efficace

Capacité analytique renforcée

Services d'entreprise optimisés, bénéficiant des meilleurs talents et des meilleures pratiques des trois organisations

Perspectives de développement et de mobilité plus riches pour les talents

Au terme de l'intégration, soit d'ici 18 à 24 mois, la CDPQ vise des économies annuelles estimées à environ 100 M$ grâce aux synergies réalisées dans ses processus, ressources et systèmes.

« Cette intégration part d'une vision d'une CDPQ regroupée qui maximise sa force de frappe et sa performance, pour offrir le meilleur service, au meilleur coût, à nos déposants. Elle nous permet de mettre l'accent sur la profonde expertise des métiers de l'immobilier de nos filiales et de bénéficier des meilleurs talents de toutes les organisations du côté des services d'entreprise pour appuyer la réalisation de notre stratégie et bien positionner la CDPQ pour l'avenir. Nous voulons agir comme une seule équipe, une seule CDPQ, et mettre à profit le savoir-faire unique de nos talents pour créer de la valeur pour nos déposants », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ.

« Ivanhoé Cambridge est progressivement passée, dans les dernières années, d'un double rôle d'exploitation de propriétés et d'investissement à une organisation centrée sur son métier premier d'investisseur. La combinaison de nos capacités avec celles du groupe CDPQ est la suite logique de ce mouvement, qui nous permettra de nous concentrer sur ce que nous faisons de mieux - investir en immobilier partout dans le monde. La force de la marque d'Ivanhoé Cambridge dans un environnement hautement complexe et compétitif sera mise à profit de façon encore plus intégrée au sein de la CDPQ, au service des déposants », a affirmé Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction d'Ivanhoé Cambridge.

« Otéra Capital a beaucoup évolué dans les dernières années, particulièrement en faisant croître notre portefeuille et en diversifiant nos produits et nos marchés. Nous avons également multiplié les occasions de collaboration dans tous les secteurs avec nos collègues du groupe CDPQ, ce qui a grandement contribué à ces avancées réalisées par nos équipes. Cette intégration nous permettra de poursuivre dans la même direction et de tirer parti encore davantage de l'expertise et des forces de toute la CDPQ », a déclaré Rana Ghorayeb, présidente et cheffe de la direction d'Otéra Capital, qui continuera d'assurer la direction du groupe d'investissement et de siéger au comité de direction de la CDPQ.

Transition du leadership et de la gouvernance

Dans le contexte de cette intégration, la CDPQ procédera à l'achat de la totalité des actions détenues par les actionnaires minoritaires dans le capital-actions d'Ivanhoé Cambridge et d'Otéra Capital, et deviendra ainsi le seul actionnaire.

À la clôture de la transaction d'achat des actions détenues par les actionnaires minoritaires à la fin avril, la gouvernance des filiales immobilières sera intégrée à celle de la CDPQ. Au terme de cette période de transition, à la fin avril, Nathalie Palladitcheff a décidé de quitter le groupe CDPQ.

« Nous avons amorcé il y a plus de quatre ans une grande transformation d'Ivanhoé Cambridge dans une période de changement profond pour notre secteur. Je suis très fière du travail colossal accompli avec mes équipes et notre portefeuille immobilier est en bonne posture pour le futur. Pouvoir concentrer nos forces sur le cœur de notre métier, notre expertise immobilière, sera un élément déterminant de création de valeur dans un environnement qui demeurera compliqué », a déclaré Nathalie Palladitcheff, présidente et cheffe de la direction d'Ivanhoé Cambridge.

« Mon mandat de transformation se conclura à la fin de cette période de transition, dans laquelle je serai pleinement engagée. Je tiens à remercier Charles pour sa confiance et son soutien tout au long de cette évolution, l'ensemble de mes équipes pour leur profond engagement et mes collègues de la CDPQ pour leur appui. Dans ce chemin que nous avons parcouru ensemble, nous avons toujours gardé nos déposants au centre de nos préoccupations parce qu'Ivanhoé Cambridge fait partie intégrante de la CDPQ. C'est un privilège pour moi d'avoir pu apporter ma contribution à cette grande institution », a-t-elle ajouté.

« Depuis son arrivée, Nathalie s'est distinguée par sa vision et son grand leadership qui lui ont permis d'amener Ivanhoé Cambridge plus loin. Le contexte dans lequel elle a dû réaliser son mandat a été marqué par le double défi de l'environnement atypique de la pandémie et de la transformation profonde du secteur immobilier. Nommés à la tête de nos organisations respectives à quelques mois d'intervalle, nous avons bâti une solide relation de confiance et navigué à travers ces circonstances avec la même perspective : celle de prendre des décisions courageuses et exigeantes. Nathalie a accompli beaucoup pour la CDPQ et nos déposants en dirigeant la transformation du modèle d'affaires d'Ivanhoé Cambridge et en repositionnant le portefeuille vers des secteurs porteurs avec ses équipes », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ. « Pendant nos discussions sur le projet d'intégration, Nathalie m'a informé de sa décision de quitter notre organisation à la suite de la période de transition. Je tiens à la remercier chaleureusement pour son appui constant et ses contributions importantes à la réalisation de notre stratégie. »

La nomination d'une personne pour diriger le groupe d'investissement Immobilier devrait être annoncée d'ici la fin de la période de transition pour assurer une succession graduelle et ordonnée.

