MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - La CDPQ présente aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024. Le rendement moyen pondéré des fonds de ses déposants s'établit à 9,4 % sur un an, sous son portefeuille de référence à 11,8 %. Sur cinq ans, le rendement annualisé se situe à 6,2 %, au‑dessus de son portefeuille de référence à 5,9 %. Sur dix ans, il se chiffre à 7,1 %, également supérieur au portefeuille de référence à 6,5 %. Au 31 décembre 2024, l'actif net de la CDPQ s'élève à 473 G$.

« L'environnement de marché en 2024 s'est caractérisé par la vigueur de l'économie américaine, la hausse des taux obligataires à long terme et la concentration historique des indices boursiers, propulsés par les entreprises technologiques. Durant cette période, notre performance a été portée par nos activités de marchés boursiers, de placements privés et d'infrastructures, mais affectée par les vents de face persistants au sein de l'industrie immobilière, particulièrement dans le secteur des bureaux aux États‑Unis », a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ. « Sur un an, le Régime de rentes du Québec, le « bas de laine » des Québécois.es, affiche un rendement de 11,0 %. »

« Alors que l'incertitude est élevée, notamment en raison des négociations tarifaires en cours, la discipline et la saine diversification de notre portefeuille demeureront clés pour livrer les rendements à long terme dont nos déposants ont besoin. Leurs régimes sont d'ailleurs aujourd'hui en excellente santé financière, et nos résultats sur un, cinq et dix ans y ont contribué de belle façon, malgré les turbulences des dernières années », a conclu M. Emond.

FAITS SAILLANTS DES RENDEMENTS

Au 31 décembre 2024, les résultats de placement de la CDPQ totalisent 40 G$ sur un an, 116 G$ sur cinq ans et 223 G$ sur dix ans.

Rappelons que la CDPQ gère les fonds de 48 déposants, principalement pour des régimes de retraite ou d'assurance. Les rendements sur un, cinq et dix ans du portefeuille global représentent la moyenne pondérée de ces fonds. Pour répondre à leurs objectifs, les stratégies d'investissement sont adaptées à la tolérance au risque et à la politique de placement propres à chacun. En 2024, l'écart entre les rendements des neuf plus grands fonds des déposants de la CDPQ est marqué, ce qui reflète les variations dans leurs choix en matière de répartition d'actif. Sur un an, les rendements se situent entre 6,7 % et 11,1 %. Sur de plus longs horizons, les rendements annualisés varient entre 4,2 % et 7,3 % sur cinq ans, et entre 5,7 % et 8,1 % sur dix ans.

Plus grand fonds investi à la CDPQ, le régime de base du Régime de rentes du Québec, administré par Retraite Québec, affiche un rendement de 11,0 % sur un an, de 7,3 % sur cinq ans et de 8,1 % sur dix ans. Son actif net s'élève à 142 G$ au 31 décembre 2024 en y ajoutant le régime supplémentaire.

Rendements par catégorie d'actif

En 2024, notons l'impact important du produit d'exposition personnalisée aux taux, un outil de plus en plus utilisé par les déposants depuis deux ans, sur la performance du portefeuille global. En effet, ce produit donne la possibilité aux déposants de s'exposer davantage au facteur taux, notamment pour assurer un meilleur appariement avec leur passif à long terme, ce qui rend leur financement de régime plus stable, mais le rendement de leurs fonds plus sensible aux variations de taux.

Dans un contexte de hausse comme celui des dernières années, ces activités ont limité le rendement du portefeuille global de la CDPQ. Inversement, le passif des régimes des déposants a généralement diminué, ce qui, combiné au rendement généré sur l'actif, a permis d'améliorer leur santé financière.

Actions

Marchés boursiers : excellente performance face à des marchés dont les gains demeurent fort concentrés

Dans un contexte d'envolée des indices boursiers, dont les gains demeurent très concentrés au sein des titres technologiques américains, le portefeuille Marchés boursiers a tiré son épingle du jeu tout en maintenant le cap sur une approche diversifiée. Sur un an, le portefeuille représente le principal moteur de performance parmi les grands portefeuilles de la CDPQ. Il enregistre un rendement de 25,5 % et surpasse son indice de référence à 24,1 %. La performance s'explique par la qualité d'exécution des gestionnaires de portefeuilles. Le portefeuille a également bénéficié de l'exposition accrue des dernières années vers les titres de croissance et technologiques, propulsés par les avancées en intelligence artificielle.

Sur cinq ans, le rendement annualisé du portefeuille est de 10,5 %, sous l'indice à 11,1 %. L'écart s'explique essentiellement par sa sous‑pondération importante aux grands titres technologiques américains en 2020.

Placements privés : forte reprise grâce à la croissance des entreprises

Après avoir été affecté par l'environnement de taux élevés en 2023, le portefeuille Placements privés a rebondi en 2024. Sur un an, il génère un rendement de 17,2 %, grâce à la croissance soutenue de la rentabilité des sociétés en portefeuille, notamment dans les secteurs de l'industrie et de la consommation. Son indice enregistre un rendement plus élevé, à 20,8 %, stimulé entre autres par son exposition plus importante aux marchés publics portés par les grandes entreprises technologiques.

Sur cinq ans, l'allocation aux secteurs de la finance, de la consommation et des technologies, combinée à un positionnement avantageux au Québec, permet au portefeuille d'afficher un rendement annualisé de 15,4 %, comparativement à 14,1 % pour son indice.

Revenu fixe : la hausse des taux à long terme freine le rendement

Malgré un contexte d'assouplissement monétaire qui s'est soldé par des réductions du taux directeur des principales banques centrales, les taux obligataires américains ont évolué en sens inverse en 2024. La vigueur économique aux États-Unis et les incertitudes entourant les politiques budgétaire et commerciale privilégiées par la nouvelle administration américaine ont d'ailleurs provoqué une hausse importante des taux à long terme. Dans cet environnement, la catégorie Revenu fixe affiche un rendement de 1,3 % sur un an, légèrement sous son indice de référence à 1,4 %. Le rendement courant est élevé, à 6,2 %, profitant du contexte de primes élevées sur les créances privées. La performance est toutefois affectée par l'impact de la hausse des taux.

Sur cinq ans, la catégorie affiche un rendement annualisé de 0,2 %, en raison de la correction historique du marché en 2022 qui se fait toujours sentir, alors que l'indice est à -0,5 %. La bonne tenue des activités de crédit sur la période a toutefois permis de compenser la baisse de valeur.

Actifs réels

Infrastructures : un portefeuille qui livre année après année

En 2024, le portefeuille Infrastructures a continué d'offrir des résultats solides, avec un rendement de 9,5 %, soutenu par l'excellente performance des actifs portuaires et du secteur de l'énergie ainsi que par un rendement courant élevé. Avec un rendement de 15,0 %, l'indice a pour sa part été porté par les titres publics qui le composent, notamment en énergie et en électricité, ces derniers ayant fortement progressé sur l'année, stimulés par les besoins liés aux perspectives en intelligence artificielle. Durant l'année et dans un marché très concurrentiel, les équipes ont réalisé des transactions de façon disciplinée, incluant des matérialisations importantes dans le secteur des aéroports en Europe et des réinvestissements dans des sociétés performantes.

Sur cinq ans, le rendement annualisé s'établit à 10,0 %, contre un indice à 5,4 %. Le portefeuille a tiré parti de la bonne diversification des actifs et de la constance du rendement courant. Les secteurs de l'énergie renouvelable, des ports et des télécommunications sont les plus grands contributeurs à la performance.

Immobilier : l'exposition historique au secteur des bureaux aux États-Unis pèse sur le rendement

Les défis de l'industrie immobilière se sont poursuivis en 2024, en raison principalement des enjeux persistants du secteur des bureaux. Détenant davantage d'actifs de bureaux aux États-Unis que son indice de référence, et avec une forte concentration à New York et à Chicago, les deux métropoles les plus durement touchées, le portefeuille Immobilier affiche un rendement de ‑10,8 % sur un an, sous son indice à 1,0 %. Le secteur de la logistique, malgré un ralentissement à l'échelle mondiale, s'est toutefois montré résilient, tout comme celui des centres commerciaux, dans lequel les équipes ont fait des dispositions stratégiques depuis 2020 et investi dans les actifs bien positionnés en portefeuille.

Sur cinq ans, le rendement annualisé du portefeuille est de -2,2 %, contre un indice à 0,7 %. La performance négative s'explique à nouveau par la concentration historique dans le secteur des bureaux aux États-Unis, de même que par la surexposition en début de période à celui des centres commerciaux. Toutefois, l'exposition à la logistique, augmentée au fil des cinq ans, est profitable sur la période.

Québec : une mobilisation continue des équipes pour appuyer des entreprises et des projets qui contribuent au développement économique

En 2024, la CDPQ a déployé 4,3 G$ en nouveaux investissements et engagements, faisant passer son actif au Québec à 93 G$. Cette progression est toujours en ligne avec son ambition annoncée il y a deux ans d'atteindre 100 G$ en 2026 et reflète la mobilisation des équipes au sein de toutes les catégories d'actif.

Parmi les réalisations des équipes durant l'année, notons :

Appui à la croissance des entreprises

Investissement de 500 M$ pour soutenir la Banque Nationale dans son acquisition structurante de la Banque canadienne de l'Ouest

dans son acquisition structurante de la Banque canadienne de l'Ouest Soutien à Nuvei , l'un des fournisseurs de technologie les plus avancés du secteur des paiements mondial, dans le cadre de sa transformation en société fermée, portant la valeur de l'entreprise à plus de 6 G$ US

, l'un des fournisseurs de technologie les plus avancés du secteur des paiements mondial, dans le cadre de sa transformation en société fermée, portant la valeur de l'entreprise à plus de 6 G$ US Entrée au capital de la société QSL International , acteur clé de la logistique maritime dont le siège social est à Québec

, acteur clé de la logistique maritime dont le siège social est à Québec Investissement de 158 M$ dans WSP pour appuyer l'acquisition de l'américaine POWER Engineers

pour appuyer l'acquisition de l'américaine POWER Engineers Augmentation de la participation dans Saputo , un des plus importants transformateurs laitiers à l'échelle mondiale, par le biais d'un achat d'actions de 378 M$ qui fait de la CDPQ un des principaux actionnaires

, un des plus importants transformateurs laitiers à l'échelle mondiale, par le biais d'un achat d'actions de 378 M$ qui fait de la CDPQ un des principaux actionnaires Investissement de 25 M$ dans le premier appel public à l'épargne de Groupe Dynamite, détaillant de vêtements qui compte environ 300 magasins, avec des ambitions de croissance à l'international

Projets en infrastructures et en immobilier

Ententes entre le gouvernement du Québec, CDPQ Infra et la Ville de Québec pour la planification du projet TramCité , incluant le volet tramway de la phase 1 du Plan CITÉ

, incluant le volet tramway de la phase 1 du Plan CITÉ Poursuite des essais dynamiques sur les antennes Deux-Montagnes et Anse-à-l'Orme du Réseau express métropolitain (REM) et planification de la prochaine mise en service du réseau à l'automne 2025

et Anse-à-l'Orme du et planification de la prochaine mise en service du réseau à l'automne 2025 Prêt de 103 M$ pour soutenir l'expansion du centre de données à Québec de Vantage Data Centers

Transition vers une économie plus durable

Appui financier à Norda Stelo , société d'ingénierie réputée présente dans plus de 50 pays, dans le cadre de son acquisition d'InnovExplo, créant une nouvelle force dans le domaine des minéraux critiques, essentiels à la transition énergétique

, société d'ingénierie réputée présente dans plus de 50 pays, dans le cadre de son acquisition d'InnovExplo, créant une nouvelle force dans le domaine des minéraux critiques, essentiels à la transition énergétique Engagement de 35 M$ dans le Fonds III de MKB, une société de capital de croissance qui investit dans des entreprises pionnières en matière de transition énergétique

Par ailleurs, la CDPQ annonçait à la fin de 2023 son ambition de plus que doubler la taille des sommes confiées aux gestionnaires externes québécois, pour atteindre 8 G$ d'ici 2028 et ainsi contribuer à la croissance de l'industrie de la gestion d'actif au Québec. Au 31 décembre 2024, ces sommes s'élèvent à 4,8 G$.

Du capital aligné à une stratégie durable

En 2024, à la fois par le biais de ses initiatives, dont l'avancement de sa stratégie climatique, et des distinctions internationales, la CDPQ a continué à exercer un leadership important en matière d'investissement durable.

Quelques exemples :

Pour une deuxième année consécutive, la CDPQ s'est hissée au sommet des fonds de pension inclus au classement GSR 2024 ( Governance, Sustainability and Resilience ) du Global SWF, un classement reconnu mondialement qui évalue les pratiques de gouvernance de 200 fonds souverains et fonds de pension à l'échelle internationale





) du Global SWF, un classement reconnu mondialement qui évalue les pratiques de gouvernance de 200 fonds souverains et fonds de pension à l'échelle internationale La CDPQ s'est classée au 4 e rang d'une liste de 75 fonds d'investissement internationaux établie par Top1000funds.com et CEM Benchmarking, sur les questions de durabilité et de transparence





rang d'une liste de 75 fonds d'investissement internationaux établie par Top1000funds.com et CEM Benchmarking, sur les questions de durabilité et de transparence Plus récemment, la CDPQ s'est classée au 2e rang, parmi près d'une soixantaine de fonds de pension, du palmarès de l'Indice du système financier de la World Benchmarking Alliance, qui évalue les meilleures pratiques en finance durable

Plus de détails sur la stratégie d'investissement durable de la CDPQ, notamment sa progression par rapport aux cibles climatiques, seront présentés dans le Rapport d'investissement durable publié au printemps.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Les coûts engendrés par les activités de la CDPQ incluent les charges d'exploitation, les frais de gestion externe ainsi que les coûts de transaction. En date du 31 décembre 2024, le total des coûts de gestion interne et externe des placements à la suite de l'intégration des filiales immobilières a baissé considérablement, pour s'établir à 67 cents par 100 $ d'actif net moyen, comparativement à 83 cents par 100 $ d'actif net moyen en 2023. Le montant de 2023 a été redressé afin d'inclure les coûts des filiales immobilières et d'être ainsi comparable à celui de 2024. Ce total est en baisse par rapport à l'année précédente, en raison des efforts déployés à la suite de l'intégration des filiales immobilières au cours de l'année et des frais de gestion externe versés moindres qu'en 2023. Il est à noter que selon les données externes, le ratio des coûts de la CDPQ est parmi les plus bas de son industrie. Les charges d'exploitation, pour leur part, s'établissent à 23 cents par 100 $ d'actif net moyen pour l'année 2024, comparativement à 26 cents en 2023 sur une base comparable.

Les agences de notation ont pour leur part réaffirmé les cotes de crédit de première qualité de la CDPQ avec une perspective stable, soit AAA (DBRS), AAA (S&P), Aaa (Moody's) et AAA (Fitch Ratings).

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 473 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez‑nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

RENDEMENTS

