La centrale solaire Inuyama, qui est entrée en fonction au cours des derniers jours, est dotée d'une capacité totale de production de 31 MW.

MONTRÉAL et TOKYO, le 14 févr. 2024 /CNW/ - La CDPQ, un groupe mondial d'investissement, a annoncé aujourd'hui avoir acquis une participation de 80 % dans une centrale solaire au Japon, aux côtés de sa société en portefeuille Shizen Energy Inc. (Shizen Energy).

Le projet Inuyama, qui est entré en fonction au cours des derniers jours, est doté d'une capacité totale de production d'énergie solaire de 31 MW, soit suffisamment pour alimenter l'équivalent de 7 850 foyers. La centrale solaire est située dans la préfecture d'Aichi.

Cette acquisition est la première issue du cadre de coïnvestissement de 50 G¥ (460 M$ CA) annoncé en octobre 2022 par la CDPQ et la japonaise Shizen Energy, lorsque la CDPQ a investi 20 G¥ (186 M$ CA) dans l'entreprise pour soutenir sa croissance. Les deux partenaires explorent actuellement d'autres occasions de coïnvestissement en vertu de cette entente.

Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ, a déclaré : « Le Japon joue un rôle déterminant dans la décarbonation de l'Asie et, en tant qu'investisseur chevronné dans le secteur des énergies renouvelables, nous sommes ravis de nous associer à notre société en portefeuille Shizen Energy pour ce premier investissement conjoint dans une centrale solaire. Cette opération marque une nouvelle étape dans notre partenariat, et nous continuons d'explorer d'autres occasions de coïnvestissement dans le créneau de la transition énergétique. »

Oliver Senter, chef des investissements et des finances de Shizen Energy, a pour sa part déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer le premier projet de coïnvestissement piloté par la CDPQ et Shizen. Inuyama est un projet idéal pour un coïnvestissement, car il a été développé et construit par Shizen Energy, qui l'exploitera tout au long de son cycle de vie. Nous disposons d'un bassin d'environ 3 GW de projets d'énergie renouvelable au Japon, que nous espérons réaliser d'ici trois à cinq ans. »

