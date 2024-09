Investissement dans une infrastructure essentielle au Royaume-Uni, fournissant 76 % de la capacité nationale de stockage d'énergie par pompage

MONTRÉAL et LONDRES, le 24 sept. 2024 /CNW/ - La CDPQ, groupe mondial d'investissement, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente avec Brookfield Asset Management (NYSE: BAM) (TSX: BAM) et ses partenaires institutionnels, notamment sa société affiliée Brookfield Renewable (NYSE: BEP) (NYSE: BEPC) (TSX: BEP.UN) (TSX: BEPC) (collectivement, « Brookfield »), en vue d'acquérir sa participation de 25 % dans First Hydro Company, qui gère des installations essentielles de génération et de stockage d'électricité au Royaume-Uni. Engie, actionnaire majoritaire de l'entreprise, détient les 75 % restants.

First Hydro assure la gestion et l'exploitation de deux centrales d'électricité, à Dinorwig et à Ffestiniog, dans la région de Snowdonia au pays de Galles. Avec sa capacité de plus de 2 000 MW, soit 76 % du volume total de stockage d'énergie par pompage du Royaume-Uni, l'entreprise fournit une infrastructure essentielle pour assurer la flexibilité et la stabilité du réseau dans un contexte de croissance de la demande à l'échelle nationale.

« Grâce à sa capacité de production et de stockage d'électricité renouvelable, First Hydro joue un rôle crucial pour aider le Royaume-Uni à gérer son système national d'électricité et à atteindre son engagement net-zéro », a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la CDPQ. « Cet investissement marque notre première incursion dans le stockage d'énergie par pompage et nous sommes ravis d'unir nos forces à celles d'Engie, un partenaire de longue date de la CDPQ et un leader mondial du secteur de l'énergie. »

« Nous sommes heureux d'avoir pu soutenir First Hydro tout au long de notre période de détention, notamment en contribuant par notre gestion active à assurer son avenir à long terme. First Hydro est une source d'énergie renouvelable importante au Royaume-Uni, et le restera pour encore longtemps », a déclaré Ignacio Gomez-Acebo, vice-président chez Brookfield.

La clôture financière est prévue d'ici la fin 2024, sous réserve des conditions habituelles et des consentements et approbations nécessaires.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 452 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À propos de Brookfield Asset Management

Brookfield Asset Management Ltd (NYSE : BAM, TSX : BAM) est un important gestionnaire mondial d'actifs non traditionnels, avec un actif sous gestion d'environ 1 000 G$. Nous investissons à long terme le capital de nos clients en privilégiant les actifs réels et les entreprises de services essentiels qui constituent le pilier central de l'économie mondiale. Nous offrons une gamme de produits de placement non traditionnels aux investisseurs du monde entier, dont des régimes de retraite publics et privés, des fonds de dotation et des fondations, des fonds souverains, des institutions financières, des compagnies d'assurance et des investisseurs privés.

Brookfield gère également Brookfield Renewable Partners (NYSE : BEP, TSX : BEP), une plateforme d'énergie renouvelable et de solutions durables cotée en bourse parmi les plus importantes au monde. Notre portefeuille d'énergie renouvelable totalise environ 34 000 mégawatts de capacité installée et un bassin de projets d'environ 200 000 mégawatts. Notre portefeuille d'actifs de solutions durables comprend nos placements dans Westinghouse, une société mondiale de services nucléaires de premier plan, ainsi que dans un producteur d'électricité indépendant offrant des services publics qui exerce ses activités dans les Caraïbes et en Amérique latine. Le portefeuille détient également des actifs en exploitation et un éventail de projets de capacité de captage et de stockage du carbone, de gaz naturel renouvelable d'origine agricole et de recyclage des matériaux.

SOURCE CDPQ