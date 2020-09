La CCMM et plus de vingt partenaires lancent Relançons MTL, un mouvement économique pour stimuler la relance du Grand Montréal

MONTRÉAL, le 8 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et une vingtaine de partenaires sont fiers de lancer aujourd'hui le mouvement Relançons MTL, propulsé par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec et en collaboration avec le Palais des congrès de Montréal.

Relançons MTL mobilisera les acteurs de l'écosystème économique du Grand Montréal dans l'objectif d'accélérer la relance de l'économie. Il permettra de créer des lieux d'échange, d'encourager le partage de meilleures pratiques et de savoir-faire et de formuler des actions concrètes pour aider les décideurs à déployer une approche bien alignée sur les besoins des différents secteurs. Relançons MTL ciblera en particulier 14 secteurs clés de l'économie :

Aérospatiale

Agroalimentaire

Aluminium

Commerce de détail

Construction et infrastructures

Développement durable et technologies propres

Établissements d'enseignement supérieur Industries créatives

Manufacturier

Sciences de la vie et technologies de la santé

Services financiers

Technologies de l'information

Transport et logistique

Tourisme

Les grappes métropolitaines et les associations qui représentent ces secteurs de force de la Métropole sont des partenaires stratégiques du mouvement. Leur implication permettra de bien cerner les enjeux et défis auxquels sont confrontés leurs secteurs, d'identifier les occasions à saisir et les actions prioritaires à mettre de l'avant pour réussir leur relance. Chaque secteur fera l'objet d'une analyse de l'état des lieux et d'un plan d'action spécifique pour l'appuyer dans sa relance.

« Nous sommes très fiers de lancer aujourd'hui Relançons MTL, un important mouvement économique qui se penchera sur quatorze secteurs d'activités qui sont des piliers de l'économie du Grand Montréal. Si la crise de la COVID-19 a d'abord été une crise sanitaire, elle est rapidement devenue une crise économique d'une ampleur inédite. Bien que le rebond soit déjà amorcé, nous devons regarder plus loin vers l'avenir et prendre les meilleures décisions. Ensemble, nous travaillerons à identifier les occasions à saisir, à revoir nos façons de faire, et à déterminer comment nos industries peuvent devenir encore plus innovantes et résilientes. C'est l'ambition que se donne Relançons MTL », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La pandémie de la COVID-19 a porté un dur coup à l'économie de la région métropolitaine et notre gouvernement s'est engagé à aider nos entrepreneurs et nos travailleurs à traverser cette crise. Alors que s'organise la reprise économique, nous sommes fiers de donner le coup d'envoi à l'initiative Relançons MTL, qui permettra de stimuler l'économie, de soutenir la création ainsi que le maintien d'emplois et de nous préparer pour les mois à venir. L'initiative de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la solidarité entre les différents ordres de gouvernement et l'apport des grappes industrielles assureront une relance prometteuse et feront à nouveau de notre Métropole un modèle de résilience et d'innovation », a poursuivi l'Honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

« L'impact de la pandémie sur le marché du travail oblige tous les acteurs des milieux économiques à se mobiliser. Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer, à hauteur de 425 000 $, à Relançons MTL et aux efforts pilotés par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, ses partenaires et les grappes et associations sectorielles. Les travailleurs de tous les secteurs ont été touchés par la crise à des degrés divers. Le retour sur le marché du travail et le rétablissement des emplois sont une priorité du gouvernement. Grâce à la collaboration des milieux d'affaires et à la mise en commun d'expertises et de savoir-faire, nous pourrons relever les défis auxquels nous faisons actuellement face et faciliterons la relance d'une économie forte et durable », a mentionné Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec.

« La Métropole et la région de Montréal disposent de secteurs d'activité majeurs pour l'économie du Québec, comme l'aérospatiale et les sciences de la vie. C'est sans compter l'impressionnante concentration de chercheurs en intelligence artificielle que l'on y retrouve. Je me réjouis de constater que les ordres de gouvernement et les grappes industrielles, notamment, ont décidé de s'unir pour relancer l'économie métropolitaine, une nécessité pour revenir à notre prospérité d'avant la pandémie. Toutes mes félicitations à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour cette initiative et pour son leadership! Elle nous prouve une fois de plus sa capacité à mobiliser le milieu des affaires montréalais », a affirmé Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports du Québec et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« La série de forums annoncée aujourd'hui par la Chambre de commerce et les grappes industrielles s'inscrit très bien dans le plan de match de relance de la Ville de Montréal. Ce rassemblement des partenaires et des différents acteurs nous mobilisera vers des objectifs de relance concrets et nécessaires pour permettre à l'économie montréalaise et métropolitaine de se relever », a souligné Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

« Je suis extrêmement fier de l'engagement du milieu pour cette mobilisation exceptionnelle. Je tiens à remercier Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles du Canada. Elle a été à l'écoute et a soutenu la création de ce mouvement rassembleur dès le premier jour. Je remercie également le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, le ministre du Travail, Jean Boulet et la ministre responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, qui sont pleinement engagés pour la relance de la locomotive économique du Québec. Je souligne également l'appui de la mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, Valérie Plante, envers cette initiative dont l'ensemble de la région métropolitaine bénéficiera. La participation des trois ordres de gouvernement dans Relançons MTL est un symbole fort de l'importance de cette mobilisation qui, nous en sommes convaincus, alimentera le vent d'optimisme qui reprend dans le milieu des affaires et qui contribuera à mettre en place les assises pour la réussite de la relance de notre économie », a conclu Michel Leblanc.

Relançons MTL bénéficie d'un financement de 750 000 $ du gouvernement du Canada, de 425 000 $ du gouvernement du Québec, dont 200 000 $ du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, 100 000 $ du ministère de l'Économie et de l'Innovation et 125 000 $ d'Investissement Québec, ainsi que d'une contribution de la Communauté métropolitaine de Montréal et de la Ville de Montréal.

Le mouvement se déclinera en neuf plans d'actions, neuf forums sectoriels, cinq causeries, et prévoit un événement de clôture en novembre. Il est réalisé en partenariat avec Aéro Montréal, AluQuébec, l'Association de la construction du Québec, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, CargoM - grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, Ecotech Québec, Finance Montréal, La Guilde du jeu vidéo du Québec, mmode - la Grappe métropolitaine de la mode, Montréal International, Montréal InVivo, Propulsion Québec, Techno Montréal et Tourisme Montréal.

Plus de détails seront dévoilés au cours des prochaines semaines et rendus disponibles au www.relançonsMTL.ca.

