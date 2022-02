La CAQ refuse encore de faire preuve de transparence dans le cadre des généreux discrétionnaires octroyés par son ministre Fitzgibbon

QUÉBEC, le 9 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La CAQ a rejeté, aujourd'hui, la proposition de mandat d'initiative du porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, M. Marc Tanguay, demandant que la Commission de l'économie et du travail se réunisse afin de faire la lumière sur les mystérieux prêts accordés par le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon.

M. Tanguay rappelle que la Vérificatrice générale dévoilait dans un rapport publié à l'automne que des prêts totalisant 68 millions de dollars avaient été octroyés à des entreprises qui ne se conformaient pas aux critères d'admissibilité du Programme d'action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE). Le ministre a donc usé de son pouvoir dicrétionnaire pour favoriser ces entreprises sans jamais fournir d'explications quant à ses choix.

De plus, malgré de nombreuses demandes de l'opposition officielle, M. Fitzgibbon refuse toujours d'identifier les entrepreneurs qui ont bénéficié de ses faveurs. La seule explication fournie par le ministre caquiste a été de souligner qu'il les connaissait bien, personnellement! « Pas très rassurant! », déplore le député de LaFontaine.

Malgré l'appel à plus de transparence de la Vérificatrice générale et de l'opposition officielle, la CAQ garde toujours précieusement le secret entourant ces 68 millions de dollars des Québécois qui ont été prêtés sans explications.

« M. Fitzgibbon et la CAQ oublient que c'est l'argent de tous les Québécois qu'ils gèrent. On est en droit de savoir à qui et selon quels critères ils le distribuent. Qu'ont-ils à cacher? »

-Marc Tanguay, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, de PME, d'innovation et de science

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Catherine Dostie, Attachée de presse, Cabinet de la Whip en chef de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]