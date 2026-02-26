La CAQ refuse de rechercher des solutions pour protéger l'industrie des bars et des restaurants contre l'emprise du crime organisé

QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, le gouvernement de la CAQ a refusé de donner suite à la demande de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, Jennifer Maccarone, de tenir une commission parlementaire afin de trouver des solutions pour protéger les commerçants du Québec face à l'emprise du crime organisé dans leurs établissements.

En décembre dernier, la députée libérale de Westmount-Saint-Louis avait déposé une demande de mandat d'initiative afin de mettre sur pied une commission parlementaire pour permettre aux parlementaires d'entendre les experts, et ainsi trouver des solutions concrètes pour contrer ce fléau. Non seulement les propriétaires et leurs familles vivent dans la peur, mais leur clientèle fait aussi l'objet de menaces. Pourtant, lors d'une séance de travail portant sur la demande de Mme Maccarone, les élus de la CAQ se sont opposés à cette démarche.

« Alors que nos commerçants vivent dans un véritable climat de terreur imposé par des groupes criminalisés, qui les menaces pour faire de l'extorsion, la CAQ préfère se fermer les yeux et refusent même d'étudier la question. Les commerçants qui vivent de la détresse et dont les familles sont traumatisées par les menaces violentes constatent que le gouvernement caquiste refuse de chercher des pistes de solution pour leur permettre d'opérer leurs commerces en toute sécurité. Sans compter les coupes budgétaires à la Sureté du Québec qui a de moins en moins de moyens de les protéger. »

-Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique

