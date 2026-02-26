André Fortin dénonce l'opération de saccage contre l'Outaouais par la CAQ

QUÉBEC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Le député de Pontiac, André Fortin, qui demandait au gouvernement, cette semaine, quelle serait sa prochaine promesse caquiste rompue envers les citoyens de l'Outaouais a rapidement eu sa réponse avec l'annonce du retrait des sommes promises pour le prolongement du Rapibus de la Société de transport de l'Outaouais.

Lors de la période des questions de mercredi, à l'Assemblée nationale, où l'opposition libérale a bombardé le gouvernement sur ses nombreuses promesses rompues dans les différentes régions du Québec, le député de Pontiac a dénoncé la récente décision de la CAQ de définancer le projet de tramway de Gatineau. Dans son énumération de mauvaises nouvelles pour sa région, M. Fortin a évoqué les refus gouvernementaux aux projets de campus unifié de l'UQO, de Cégep régional, de l'élargissement de l'autoroute 50 et de travaux au Pont Alonzo-Wright.

« La population de l'Outaouais n'est plus capable de ce gouvernement qui fait tout pour la mobiliser contre lui. Malgré de belles promesses électorales les gens de ma région se font dire non à répétition par la CAQ. Alors que l'on croyait avoir atteint le fond du baril avec le récent recul sur le tramway, le gouvernement de François Legault en ajoute une couche avec l'annonce du retrait du financement pour le prolongement du Rapibus et de l'achat de nouveaux autobus électriques. Jusqu'où vont-ils aller dans leur abandon de l'Outaouais? Et où est le ministre supposément responsable de la région? »

-André Fortin, chef de l'opposition officielle, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de l'Outaouais

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]