/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse de l'opposition officielle/

Nouvelles fournies par

Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

26 févr, 2026, 06:00 ET

QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole libérale en matière d'éducation, Mme Madwa-Nika Cadet, ainsi que son collègue porte-parole en matière de finances, M. Frédéric Beauchemin, feront un point de presse à 8h40.

Aide-mémoire

DATE :

Jeudi 26 février 2026


HEURE :

8h40


LIEU :  

Salle Bernard-Lalonde (1.131), Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434,  [email protected]

Profil de l'entreprise

Aile parlementaire du Parti libéral du Québec