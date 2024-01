La CAQ refuse de mettre en place un plan pour assurer le transport d'urgence des patients en toute sécurité dans toutes les régions du Québec

QUÉBEC, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Une motion soulignant les problèmes au sein du service aérien gouvernemental et réclamant les investissements nécessaires au renouvellement et au bon fonctionnement des appareils affectés au transport aéromédical a été présentée, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, par Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable. La CAQ a refusé de s'engager en ce sens, démontrant clairement son manque de considération pour les patients hors des grands centres.

Le libellé de la motion fait notamment état d'enjeux de vétusté des appareils assignés au transport d'urgence de santé et de main-d'œuvre disponible pour assurer le service. Le député libéral de Nelligan déplore que la situation actuelle mette à risque la santé et la vie de patients, principalement en régions éloignées.

« C'est la responsabilité du gouvernement d'offrir les mêmes services à tous les citoyens sur l'entièreté de son territoire, et spécialement en matière de santé. La récente mort d'un homme de l'Abitibi, due à un manque de transport aérien d'urgence est inadmissible. En rejetant notre motion, la CAQ fait la démonstration que, pour son gouvernement, il existe deux catégories de citoyens : les citoyens des grands centres qui ont droit à tous les services publics et ceux des régions qui peinent à avoir accès aux services de santé, faute de service de transport décent. C'est tout à fait inacceptable. »

-Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]