La CAQ refuse d'offrir une aide d'urgence aux banques alimentaires du Québec

QUÉBEC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - À l'aube de la période des Fêtes, moment de l'année où les banques alimentaires sont le plus sollicitées, le gouvernement caquiste a rejeté une motion déposée par Frédéric Beauchemin, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, lui demandant d'offrir une aide financière d'urgence à ces organismes essentiels.

Le député libéral de Marguerite-Bourgeoys déplore l'insensibilité de la CAQ alors que les banques alimentaires font face à un contexte de forte inflation qui résulte en une augmentation importante des demandes, une baisse des dons et une hausse du coût des denrées.

Alors que près de 700 000 Québécoises et Québécois reçoivent de l'assistance d'un comptoir d'aide alimentaire chaque mois, la CAQ refuse d'agir et laisse ainsi des milliers de familles dans une situation financière inquiétante. M. Beauchemin dénonce vivement ce manque de sensibilité du gouvernement, particulièrement en cette période de l'année où l'esprit devrait être à l'entraide et à la fête.

« La CAQ fait la triste démonstration de son manque d'empathie envers les milliers de familles qui se voient contraintes de faire appel aux banques alimentaires pour se nourrir à la veille des Fêtes de Noël et du Nouvel an. Ces précieux organismes ont besoin de plus de soutien de la part du gouvernement, eux qui font face à une demande grandissante due à l'explosion du coût de la vie. François Legault, une fois élu, se montre malheureusement beaucoup moins généreux envers les plus vulnérables. »

-Frédéric Beauchemin, député de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances, d'économie et d'innovation

« L'insécurité alimentaire est une triste réalité pour des centaines de familles québécoises. Les banques alimentaires ont besoin d'une aide d'urgence pour pouvoir offrir de l'aide alimentaire aux Québécoises et Québécois qui en ont besoin. J'invite le Premier ministre Legault à se ressaisir et à accorder cette aide aux banques alimentaires le plus rapidement que possible. »

-Gregory Kelley, député de Jacques-Cartier et porte-parole de l'opposition officielle en matière de solidarité sociale et d'action communautaire

