La CAQ refuse d'étudier la question des interventions policières en santé mentale

QUÉBEC, le 15 mars 2024 /CNW/ - La CAQ a refusé la demande d'une commission parlementaire sur la hausse de violence et l'augmentation importante des interventions policières pour des cas d'états mentaux perturbés, faite par Jennifer Maccarone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique.

L'explosion du nombre d'interventions pour un état mental perturbé dans les dernières années inquiètent sérieusement la députée libérale de Westmount-Saint-Louis, qui fait écho aux demandes des différents corps policiers pour obtenir plus de sécurité et d'aide dans l'exercice de leurs fonctions.

Depuis bientôt un an, Mme Maccarone a utilisé tous les moyens parlementaires à sa disposition pour sensibiliser le gouvernement caquiste à l'ampleur du problème, sans succès. Pétition, motion et mandat d'initiative, rien n'y fait. Le ministre de la Sécurité publique demeure insensible et refuse toujours d'intervenir pour mieux protéger les policiers.

« Au Québec, 40 fois par jour, nos policiers font une intervention auprès d'une personne avec un état mental perturbé. Bien souvent, ces interventions sont longues, complexes et les policiers ne sont pas outillés pour faire face à ces problématiques. Les agents sont souvent dépourvus face à ces situations. Les tristes événements survenus dans la dernière année devraient être notre priorité afin de mieux accompagner ceux et celles qui nous protègent. Comment le ministre peut-il fermer les yeux là-dessus? C'est tout simplement insensé. »

-Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique et responsable de la Mauricie

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

