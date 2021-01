La CAQ n'a pas mis tout en œuvre pour éviter toute forme de corruption et de collusion dans les contrats publics

QUÉBEC, le 18 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Un article du Journal de Québec (JDQ) nous démontrait ce matin que le manque de surveillance au ministère des Transports (MTQ) laisse craindre un retour de la collusion et de la corruption dans les contrats publics. En effet, selon l'article, la division des enquêtes a été décimée et le climat de travail est jugé toxique.

La division des enquêtes est aujourd'hui qualifiée de « coquille vide » par des sources qui se sont confiées au Journal. Pourtant, selon le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Éthique, M. Gaétan Barrette, si le gouvernement caquiste avait accepté nos propositions de modifications qui demandaient plus de pouvoirs pour l'Autorité des marchés publics (AMP) dans le cadre du projet de loi n°66, Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, ce type de situation serait déjà réglée.

Dans la foulée des consultations de ce projet de loi, plusieurs acteurs du milieu nous avaient dit qu'il fallait augmenter les contre-pouvoirs et le gouvernement n'a pas cru bon de bonifier son projet de loi à cet égard malgré nos multiples demandes. Nous avions proposé que l'AMP ait le pouvoir de surveiller les processus d'adjudication ou d'attribution des contrats publics des organismes publics qu'elle détermine de sa propre initiative.

« Les faits relatés dans l'article sont inquiétants. Le ministre des Transports doit mettre en œuvre des dispositifs, et ce, afin de mettre un terme dans les plus brefs délais à l'ambiance toxique qui sévit au MTQ. Les Québécoises et les Québécois doivent pouvoir conserver leur confiance dans les processus qui garantissent la probité sur nos chantiers et sur l'octroi des contrats du ministère. Le gouvernement a raté une occasion en or d'éviter ce genre de situation, mais n'a pas accepté nos propositions. C'est dommage, François Legault décriait ce genre de situation lorsqu'il était dans l'opposition et aujourd'hui, on réalise que rien n'a changé. Il y a une CAQ dans l'opposition et une CAQ immobile au gouvernement. »

Gaétan Barrette, député de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Éthique

