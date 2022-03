La CAQ manque d'anticipation et d'ambition en matière de finances publiques

QUÉBEC, le 25 mars 2022 /CNW Telbec/ - Alors que le Québec fait face à une incertitude économique, le gouvernement de la CAQ se contente de déposer un budget à courte vue et électoraliste, déplore M. Carlos Leitão, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances publiques. Lors d'une interpellation à l'Assemblée nationale, ce matin, ce dernier a questionné le ministre des Finances sur les choix du gouvernement qui relèvent davantage du marketing politique que de mesures économiques durables.

Le choix de la CAQ d'envoyer un chèque de 500$ à tous les Québécois gagnant moins de 100 000$ annuellement en est une belle démonstration. Pour le député de Robert-Baldwin, il s'agit d'une mesure visant uniquement à s'attirer des votes en prévision du scrutin d'octobre prochain. Ce n'est certainement pas une solution durable qui contribuera à contrer la forte hausse actuelle de l'inflation.

De plus, les prévisions inquiétantes sur la croissance économique du Québec pour les deux années à venir auraient exigé du gouvernement des mesures plus structurantes et mieux ciblées. M. Leitão souligne d'ailleurs que ces prévisions annoncent une croissance beaucoup plus faible au Québec que dans le reste du Canada. À cet égard, l'absence de vision de la CAQ ne fait que contribuer à augmenter l'incertitude de notre économie.

Refusant toujours de reconnaître la crise du logement qui sévit, le gouvernement caquiste ne propose, par ailleurs, aucune stratégie pour favoriser l'accès à la propriété ni pour la construction de logement social et abordable en régions, déplore M. Leitão.

Enfin, le manque d'ambition de la CAQ au niveau environnemental est à nouveau mis en lumière avec les mesurettes incluses dans son dernier budget, se désole le porte-parole libéral. Il rappelle que, d'ici 2050, l'hydrogène vert représentera jusqu'à 24% de la demande énergétique mondiale, mais le gouvernement caquiste refuse que le Québec devienne un leader dans ce domaine alors que nous possédons toutes les ressources pour en profiter. C'est d'ailleurs ce que propose le Parti libéral du Québec avec son ambitieux programme ÉCO, qui prévoit des investissements de 100G$ dans la production d'hydrogène vert.

« En plus de faire des mauvais choix, la CAQ se donne le mérite de la forte croissance économique de 2021 alors qu'il ne s'agit que d'un rebond normal après la fermeture complète de l'économie durant l'année précédente, due à la pandémie. Et selon les prévisions 2022-2024, force est de constater que l'économie du Québec va croître à un rythme inférieur que celle du Canada. Pourtant, le ministre des Finances continue de se féliciter pour son dernier budget. »

-Carlos J. Leitão, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances publiques

