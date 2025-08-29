La CAQ fait tout pour nuire aux universités québécoises, estime André Fortin

QUÉBEC, le 29 août 2025 /CNW/ - À l'aube de la rentrée, les universités québécoises se retrouvent sous pression à cause des mauvais choix budgétaires du gouvernement de la CAQ et feront face à des décisions difficiles, déplore le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur, André Fortin.

Le député libéral de Pontiac s'inquiète que la situation ait des conséquences néfastes sur leur budget de fonctionnement et sur les services aux étudiants. De plus, le manque à gagner des universités nuira considérablement au rayonnement et à l'innovation de nos établissements d'enseignement supérieur, croit-il.

De plus, alors que le gouvernement caquiste impose aux universités de boucler leur budget avec moins de financement public, celles-ci doivent maintenant composer avec une diminution importante de leurs revenus autonomes, causée notamment par la chute du nombre d'inscriptions d'étudiants étrangers qui exacerbe le problème. Une diminution des inscriptions se traduit inévitablement par une baisse de budget et un affaiblissement du réseau universitaire, souligne M. Fortin.

« La CAQ ne se contente pas de sabrer dans les budgets des universités et de les forcer à absorber les hausses salariales de leur personnel, mais de surcroît, elle nuit considérablement à l'innovation et leur rayonnement. Le gouvernement Legault ne pourrait pas mieux s'y prendre pour ruiner notre réseau universitaire. »

-André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]; Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]