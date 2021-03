La CAQ doit donner des explications aux spas

QUÉBEC, le 4 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement caquiste a décidé de ne pas rouvrir les spas en zone orange, alors qu'il a permis l'ouverture des piscines intérieures. L'Association québécoise des spas a exprimé sa grande déception face à cette décision, particulièrement après la fermeture des établissements à l'automne dernier malgré une recommandation inverse de la Santé publique. Le Parti libéral du Québec demande à la ministre du Tourisme, madame Caroline Proulx, de sortir de son mutisme et de s'asseoir avec les représentants de l'industrie pour leur expliquer les décisions :

« Pour s'assurer de l'adhésion de la population aux mesures sanitaires, le gouvernement doit faire preuve de transparence et expliquer les raisons qui ont motivé ses décisions. Est-ce que la Santé publique a formulé une nouvelle recommandation qui justifie la fermeture des spas ou est-ce une décision politique ? Est-ce que des mesures de mitigation ont été analysées par le ministère du Tourisme et la Santé publique pour permettre la réouverture des spas ? Est-ce qu'un échéancier pour la réouverture des spas est en analyse ? Est-ce que des mesures de soutien financier seront mises en place pour éviter des fermetures supplémentaires ? Ce sont des questions qui, aujourd'hui, sont sans réponses, car la ministre Proulx est silencieuse, tout comme elle l'a été avec l'industrie hôtelière la semaine dernière. Elle doit rassurer le milieu. Ce sont 5 000 emplois et des retombées économiques importantes qui sont en jeu dans l'ensemble de nos régions. Ça fait un an que nous sommes en pandémie, c'est le temps qu'elle réponde aux préoccupations du milieu touristique. »

Isabelle Melançon, porte-parole de l'opposition officielle en matière de Tourisme.

