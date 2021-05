La CAQ doit clarifier ses intentions sur la bonification de l'aide financière aux études

QUÉBEC, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Plusieurs étudiants et étudiants ont dû suivre leur formation à distance dans la dernière année en raison de la pandémie. De plus, bon nombre d'entre eux ont perdu leur emploi, ce qui engendra des répercussions majeures sur leur sécurité financière. Pour répondre en partie à leurs inquiétudes, la ministre fédérale des Finances, Mme Chrystia Freeland, a annoncé 355 M$ au dépôt du dernier budget de son gouvernement, et ce, pour la bonification de l'aide financière aux études pour le Québec. Toutefois, la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur, Mme Hélène David, s'inquiète des réelles intentions du gouvernement caquiste à verser entièrement ce montant dans ce programme, pourtant au bénéfice des étudiants.

« Lors de l'étude des crédits budgétaires, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, est demeurée très évasive sur sa détermination à donner aux étudiants ce 355 M$ qui leur appartient, d'autant qu'ils ont des obligations qui impliquent pour eux de se trouver un appartement et de le payer d'ici leur prochaine rentrée scolaire, ils doivent également manger et payer leurs études. Il faut absolument que la ministre fasse preuve de leadership et qu'elle convainque son collègue ministre des Finances, afin d'assurer l'accessibilité aux études plutôt que de garnir le Fonds consolidé. Les besoins des étudiantes et des étudiants sont réels sur le terrain. »

Mme Hélène David, députée de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Source : Jack Roy, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-877-4991, [email protected]