La CAQ demeure insensible face aux aînés invalides et refuse de faire adopter le projet de loi de Linda Caron

QUÉBEC, le 16 févr. 2024 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile, Linda Caron, est très préoccupée par le manque de considération de la CAQ envers la dignité des personnes aînées du Québec.

Lors d'une interpellation, où la ministre responsable des Aînés n'a pas daigné se présenter, Mme Caron a rappelé la discrimination du Régime de rentes du Québec envers les aînés invalides, ainsi que le rapport accablant de la CSBE qui brosse un portrait sombre en matière de soins à domicile.

La députée libérale de La Pinière a particulièrement questionné la partie gouvernementale sur la situation d'un groupe d'aînés parmi les plus vulnérables, qui peinent à vieillir dans la dignité : les personnes invalides. Celles-ci sont ciblées par une pénalité financière allant jusqu'à 24% de leur rente de retraite, à partir de 65 ans. Le Tribunal administratif du Québec a rendu une décision en faveur des invalides depuis plus de 6 mois.

Au lieu d'accepter le jugement et de soulager les personnes invalides, le gouvernement caquiste a fait le choix politique d'aller en appel et de maintenir cette pratique discriminatoire qui porte atteinte à leur égalité en raison d'une déficience physique ou mentale. Les fonds du RRQ sont pourtant largement suffisants. Pourquoi le gouvernement ne veut-il pas soulager les aînés invalides, particulièrement dans le contexte économique difficile et d'une crise du logement historique? Mme Caron a d'ailleurs présenté un projet de loi, à l'automne dernier, qui visait à corriger cette situation inacceptable.

« Toutes les personnes aînées doivent pouvoir vivre dans la dignité au Québec. C'est un droit. Malheureusement, sous la CAQ, ce droit est de plus en plus difficile à protéger, particulièrement pour les personnes invalides. De surcroît, on ne peut pas savoir ce qu'en pense la ministre responsable des Aînés puisqu'elle est demeurée muette sur cet enjeu, voire invisible, même lorsqu'elle est interpellée à l'Assemblée nationale, comme c'était le cas aujourd'hui. »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Renseignements: Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418 571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]