La CAQ bafoue toute opposition et fait adopter son projet de loi 93 pour servir l'entreprise américaine Stablex, sans réserve

QUÉBEC, le 28 mars 2025 /CNW/ - En faisant adopter le projet de loi 93 sous bâillon, la CAQ a bafoué l'autonomie municipale, a ignoré un rapport du BAPE et a muselé les parlementaires. Tout cela pour céder au chantage d'une compagnie américaine et ainsi lui permettre de détruire un terrain de grande valeur écologique et lui faire épargner 100 millions de dollars, a résumé Virginie Dufour, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques.

Durant la nuit où se sont déroulés les travaux, la député libérale des Mille-Îles a soulevé le manque inquiétant de garanties que Stablex aura l'obligation de maintenir sa division canadienne ouverte et ainsi assurer qu'elle offrira toujours le service d'enfouissement des matières dangereuses provenant du Québec. La CAQ a justifié l'urgence de céder le terrain à Stablex pour ne pas avoir de bris de services en matière d'enfouissement de déchets québécois, mais le projet de loi n'attache d'aucune façon l'entreprise à cette obligation, s'inquiète Mme Dufour.

Lors des consultations, seule étape qui a respecté le cheminement démocratique normal d'un projet de loi, tous les groupes ont réclamé le retrait pur et simple du PL93, excepté Stablex, Englobe (mandataire de Stablex) et le CETEQ (dont Stablex est membre), a rappelé la porte-parole libérale. Visiblement, la ministre et son gouvernement étaient en mission pour ériger un pont d'or à une entreprise privée américaine, quitte à « bulldozer » toutes les règles et surtout l'opinion de la population de la région.

« On connaissait le mépris de la CAQ envers l'environnement, les villes, les oppositions et surtout, la transparence, mais cette fois, elle a poussé le bouchon beaucoup trop loin en faisant adopter son projet de loi en bâillon, et ce, parce qu'elle a été incapable de se tenir debout devant une entreprise américaine. La Ville de Blainville et ses citoyens ont été bafoués par un gouvernement qui n'en a que faire de leur volonté. La ministre et son gouvernement porteront longtemps l'odieux de cette décision. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

« Faire adopter sous bâillon un projet de loi qui affaiblit directement l'autonomie municipale, c'est une façon de faire qui en dit long sur la méthode caquiste. En choisissant de forcer la main d'un conseil municipal dûment élu pour accommoder une entreprise privée américaine, la CAQ balaie du revers de la main les principes de gouvernance locale. Et pendant que ce dossier prenait de l'ampleur, où étaient la ministre des Affaires municipales et le député de Blainville? Ils sont demeurés passifs, absents du débat public. »

- Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales

