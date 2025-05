La CAQ abandonne les plus démunis pour créer une nouvelle catégorie de logements inabordables

QUÉBEC, le 1er mai 2025 /CNW/ - Cette semaine, à l'Assemblée nationale, lors de l'étude des crédits budgétaire du volet habitation, Virginie Dufour, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation a dénoncé l'arrivée d'une nouvelle catégorie de logements « abordables » mais plus chers, qui ne répondra certainement pas aux besoins les plus criants.

En effet, un nouveau volet du Programme de financement en habitation, publié le 9 avril dernier, permettra une aide financière pour des projets de logements dits « abordables intermédiaires » qui exigeront des loyers pouvant aller jusqu'à 150% de la moyenne. La députée libérale des Mille-Îles déplore l'utilisation d'argent public pour financer des logements inabordables qui favorisera inévitablement les projets privés. Voici une autre démonstration claire que la CAQ n'a aucun réel souci ou intérêt pour le logement social et les ménages vulnérables qui en ont grandement besoin.

Cette nouvelle création de la CAQ est dévoilée alors que l'IRIS vient tout juste de révéler que les hausses de loyer, désormais plus rapides que l'inflation, compromettent la sortie durable de la pauvreté pour de nombreux ménages. À titre d'exemple, un logement abordable intermédiaire à Gatineau, de 4 pièces et demie, atteindrait 1 678 $, un montant tout simplement inabordable pour les familles dans le besoin, s'inquiète Mme Dufour.

« Nulle part dans le programme d'habitation caquiste, on ne mentionne le mot « social ». Au diable, les plus démunis! Alors que nous sommes à la recherche de solutions pour contrer la crise du logement et sortir des ménages de la pauvreté, la ministre crée de nouveaux logements inabordables. En effet, ce programme de logements abordables intermédiaires financera des logements dont le loyer pourra atteindre jusqu'à 150% du loyer maximal établi par la SHQ. Avec cette proposition, on s'éloigne drôlement de l'abordabilité. C'est bien beau se targuer que l'on crée des nouveaux logements, mais encore faut-il qu'ils répondent aux réels besoins de la population. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

