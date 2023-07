La capitale s'anime - Découvrez le site Cartier-Roberval durant le Mois de l'archéologie

QUÉBEC, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Situé au confluent de la rivière Cap-Rouge et du fleuve Saint-Laurent, le site archéologique Cartier-Roberval témoigne de la première colonisation française en Amérique. Dans le cadre des activités de La capitale s'anime et durant le Mois de l'archéologie, la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) vous invite à découvrir ce site exceptionnel.

Crédit photo : Jean-Philippe Labrie, CCNQ (Groupe CNW/Commission de la capitale nationale du Québec)

Tous les jeudis et vendredis du mois d'août, nos guides-animateurs seront sur place de 13 h à 16 h, ainsi que les samedis de 10 h à 16 h, afin de vous parler de l'histoire du site et des fouilles archéologiques importantes qui y ont été réalisées. Quelques objets trouvés par les archéologues seront présentés.

« La CCNQ multiplie les actions au cours de la période estivale afin de mettre en valeur ses parcs et espaces verts et de bonifier l'offre d'animation qui est présentée. Le site archéologique Cartier-Roberval, qui a été inauguré l'été dernier, propose aussi aux visiteurs un parcours d'interprétation en réalité augmentée et un point de vue panoramique sur le fleuve Saint-Laurent et l'embouchure de la rivière du Cap Rouge du haut de sa passerelle d'observation », ajoute Mme Marie Claire Ouellet, présidente-directrice générale de la CCNQ.

Le site archéologique Cartier-Roberval constitue un témoin exceptionnel d'un événement majeur de l'histoire du Québec et du Canada. Il s'agit également du seul site archéologique associé à un établissement français du 16e siècle. Il est situé au 4079 chemin Saint-Louis, dans le secteur de Cap-Rouge, à Québec.

